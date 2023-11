¡Con el corazón destrozado! Joven rompe ramo de rosas tras ser rechazado por una porrista

25/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito caso donde un joven quedó con el corazón destrozado tras ser duramente rechazado por la mujer que tanto le gustaba, una porrista.

Muchas personas hacen locuras por amor, como llevar serenatas, ramos de rosas, peluches u otros regalos, con tal de lograr conquistar "al amor de su vida", sin embargo, sus planes no salen como los esperaban.

Rechazado por una porrista

En el material audiovisual, de solo 22 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven trata de ser valiente y se acerca hacia una chica, que viste como porrista, pero no lo hace con las manos vacías: ¡un ramo de rosas!

Tras confesar sus sentimientos, el chico quedó en shock al escuchar un no como respuesta, ya que la mujer solo lo quería como un amigo y nada más. Por ello, en un intento de sacar su furia y decepción, comenzó a destrozar el arreglo floral contra el tronco de un árbol.

"De plano, ya no hubo solución", se lee en la breve descripción del clip, que logró obtener miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones en la famosa plataforma china.

A través de un siguiente clip, el joven pidió disculpas por su reacción y explicó que ya superó el rechazo y decidió dar "vuelta a la página".

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en recomendarle y sugerirle que no se lamentara por el rechazo. Sin embargo, otros lo criticaron por su reacción tras ser señalando que no era apropiado romper el ramo y lo calificaron como "red flag".

Tendencia en TikTok

"Lo que hace el temach", "puro fan del temach, ¿hacía falta tener ese escenario?", "y recuerden, no utilicen la presión social y hacerlo en público para conquistar a alguien", "pobre soldado caído", "quién lo manda a hacer cosas ridículas", "ten amor propio, valórate", "amiga, felizmente no aceptaste", "una tremenda red flag", son algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales, por lo cual fue compartido en otras plataformas como Facebook y X (antes Twitter) tras ver la drástica reacción de un joven por ser rechazado por una porrista, mujer que tanto le gusta: ¡rompió las rosas!