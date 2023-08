"Con la mejor actitud": Mesero deja su trabajo de lado y se une al baile de una fiesta

14/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok encontramos los casos más sorprendentes y las historias más virales como la compartida por Marbel Morales Ruiz, quien no dudó en subir un video donde se ve cómo el mesero que contrató su prima se unió a la pista de baile y dejó de lado, por un momento, su trabajo.

Mesero se une a la fiesta

En el material audiovisual, de 24 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la joven Marbel delataba a un mesero, que lucía su chaleco negro y una camisa blanca por debajo, sacando a relucir sus mejores pasos de baile junto a los invitados de la fiesta que organizaba su familiar por un bautizo.

"Hay nos atiende después de bailar señor", se lee en la breve descripción del clip que ha logrado alcanzar alrededor de 109 mil reproducciones en la plataforma china.

"El alma de la fiesta"

La joven explicaba que su prima había contratado los servicios de una agencia para que la ayuden con la atención de sus invitados y puedan servir los alimentos y bebidas acordes a la celebración. Sin embargo, todos quedaron sorprendidos al ver cómo el mesero se dejó atrapar por la música y no dudó ni un segundo en mostrar su mejor actitud.

El mesero se colocó en el centro, rodeado de muchas mujeres que eran las invitadas de la fiesta, y obtuvo la ovación del resto del público que se encontraban asombrados con sus peculiares pasos.

¿Qué dijeron los internautas?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la peculiar escena.

"Es mesero y animador de eventos", "gracias por dejarlo. Hay gente que los trata muy mal", "mesero y animador con un solo sueldo", "pero les dio diversión gratis", "ganándose la propina", "el mesero al llegar a su casa: 'Estoy super cansado, la chamba estuvo pesadísima. No me daba abasto'", "y tu prima sirviendo", "pero salió mejor, el mesero fue el que amenizó la fiesta y puso a bailar a todos", "al menos no está batallando para animar a los invitados, ya lo hace el mesero", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y fuer compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo un mesero no dudó ni un segundo en unirse a la pista de baile dejando asombrados a más de uno de los invitados a la fiesta de bautizo.