¡Con la mejor actitud! Mujer sorprende tocando la batería junto a una banda

06/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes y virales donde las mujeres de avanzada edad son las principales protagonistas por demostrarnos que la vida es una sola y se debe vivir al máximo, como una compatriota en el municipio de Cochamarca que no dudó en mostrar sus mejores habilidades con la batería.

Las abuelitas siempre están pendientes en el cuidado de sus nietos y no dudan en brindarles todo su cariño, pero esta vez, la señora dejó en claro "que no existe edad para ser felices y divertirse".

"Se pasó de timbalera"

En el material audiovisual, de solo 30 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Jossy Pajuelo decidió compartir con todos sus seguidores de TikTok, la escena que la dejó impactada.

Una adulta mayor, con su hermosa vestimenta, sostenía los palitos de la batería y demostró a todos los integrantes de una banda, que amenizaba la fiesta de su comunidad, que ella también podía tocar con gran habilidad este instrumento musical sin ningún impedimento ni complicaciones.

Al mismo tiempo, comenzó a moverse al ritmo de la música que producía al tocar el instrumento, generando miles de interacciones y alrededor de mil reproducciones en la plataforma china.

Los demás integrantes de la banda no dudaban en sonreír por ver cómo la señora tocaba la batería y esperaban que en algún momento les dé la oportunidad de seguir con la fiesta ellos mismos.

Usuarios reaccionan al video

Como era de esperarse, el clip se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la buena actitud de la señora y señalar "que lleva el ritmo en la sangre" y que no hay límites ni excusas para ser felices.

Viral en TikTok

"Ya señito, mi turno", "yo cuando haya cumplido una meta que estoy siguiendo, no diré nada, pero habrá señales", "tengo una experiencia similar", "si saben cómo me pongo para qué me invitan", "las mujeres estamos en todas", "Cochamarca, cuna de músicos", "qué linda abuelita, ella sí sabe de música", "sabe disfrutar", "no hay límite para divertirse", "lo bueno es que lo disfrutó", "eso es actitud", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el video causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo una adulta mayor deleitó a todos con sus mejores habilidades al tocar la batería en una fiesta de Cochamarca.