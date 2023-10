¡Con superhéroes y más! Edificio sorprende con peculiar fachada: "¿Quien vivirá ahí?"

17/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok es común encontrar videos de todo tipo donde los casos insólitos son los más llamativos. Esta vez, un edificio causó sensación por su peculiar fachada.

"¡Insólita construcción!"

El clip viral titulado: "¿Quién vivirá en ese edificio?" le pertenece a la cuenta @carlosmarquezorte y nos muestra una vivienda de cuatro pisos con unos muñecos de superhéroes y más.

Un usuario de la plataforma china compartió con sus seguidores una singular experiencia que tuvo al caminar por una de las calles de Ciudad de México.

Llegó a una zona donde visualizó un edificio de cuatro pisos con muñecos de Marvel (Deadpool, Capitán América, etc.), DC Comics (Superman, Flash, entre otros) y, también, de animes japoneses como Dragon Ball Z (Gokú, Vegeta y Freezer), y otros personajes más.

La persona que registró este peculiar hecho se animó a preguntar a sus seguidores, qué persona estaría viviendo en ese lugar, ya que además de los personajes se encontraba un automóvil de superhéroe estacionado en la pista.

Sin embargo, en la fachada se puede reparar que pertenece a una institución del Estado mexicano referente al Comité Ejecutivo de CATEM, que revalora los derechos de los trabajadores de dicho país sin distinción entre los sectores formales e informales.

Entre sus objetivos se encuentran, según su página web, reposicionar al empleado y al sindicalismo como una actividad honesta, legítima, democrática y representativa con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, personales y familiares de los afiliados a este gremio.

Por la fachada del local, se intuye su ardua labor por 'la lucha de la justicia' en materia laboral que es representado por cada uno de los superhéroes allí mostrados a la vista del público.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de 15 segundos se hizo viral rápidamente en la plataforma asiática, ya que hasta el momento cuenta con 28.3 mil me encantas, 1 813 comentarios y 3 126 guardados.

Las respuestas al corto fueron diversas, pero también no dejaron de bromear con lo expuesto: "Alguien sabe la dirección para llevar a mi sobrino", "es el Jorge Luna del futuro", "creo que ahí vive A. Machuca", "elegante", "no sé quién será, pero me gustaría ser su vecina, ya así tengo chance de tomarme fotito, jejejeje".

Otros contestaron a la interrogante del video: "Es un hombre feliz", "debe ser alguien importante, porque tiene mucha seguridad", "la liga de la justicia", "el cuartel general de la Liga de la justicia", "seguro un superhéroe, tiene su niño interior".

De esta manera, un edificio con fachada de superhéroes llamó la atención de un transeúnte y los cibernautas por su particular forma.