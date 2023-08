"Con todo el flow": Mamá interrumpe el baile de XV años de su hija y 'perrea' con chambelanes

27/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Para muchas jóvenes la fiesta de quinceaños es el momento más importante de sus vidas y les gustaría que todo salga perfecto, pero el video compartido por la cuenta de Susan Ortega, en la plataforma de TikTok, se ve cómo una madre interrumpe el baile de su hija y termina 'perreando' con los chambelanes.

Joven 'perrea con chambelanes'

En el material audiovisual, de un minuto y 24 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven quinceañera se mostraba muy emocionada y feliz de poder realizar su coreografía al ritmo de "Yo quiero bailar" de Ivy Queen, al lado de sus chambelanes.

Todo parecía ir perfectamente, pero la joven, al igual que los demás invitados a la celebración, quedaron sorprendidos al ver que la madre interrumpió el baile y señaló que el show no era como "habían quedado", por lo que pide al DJ detener la música.

Madre se 'robó' el show

"No habíamos quedado en esto, no se le iban a pegar tanto, Michel, para eso siempre estás aquí", se escucha decir a la mujer en el clip que ha logrado miles de interacciones y alrededor de 66 millones de reproducciones en la plataforma china.

Sin embargo, luego de unos instantes, la progenitora indicó que "era un baile para las dos" dando a entender que la interrupción era parte del show. Tras decir esto, se une a los chambelanes y la quinceañera para 'perrear' y sacar a relucir sus mejores pasos todos juntos.

Usuarios reaccionan en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena e incluso aplaudieron la complicidad entre madre e hija para compartir divertidas anécdotas juntas. Sin embargo, otros usuarios consideraron la broma inapropiada o fuera de lugar y que la madre le robó el protagonismo.

"Lo único que puedo notar en este video es que la señora le roba protagonismo a la festejada, es el momento de su hija", "se me hace un poco corriente, pero de lo corriente están hechos los mejores momentos, pues se libera uno", "cuando no tuvo fiesta de quince la mamá y saca sus traumas", "era fiesta de su hija, no de ella", "qué buenos pasos. Hasta a mí me dio susto cuando paró la música", "me recordó a la mamá de Bibi de La Familia P. Luche diciendo ahora le toca a la mamá". "¿qué critican? Es como si el papá hubiese bailado Tiempo de vals en un baile sorpresa. Trankis, ellos se divierten", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales tras ver cómo una madre regaña a su hija quinceañera por su baile, pero termina uniéndose y 'perreando' con los chambelanes.