Conductor causa furor en TikTok al llevar ladrillos en su mototaxi: "tres cuadritas"

18/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok abundan videos de todo tipo, siendo los de emprendimientos uno de los más vistos. En esta ocasión, un conductor se hizo viral al ofrecer una carrera en su mototaxi llevando ladrillos en su interior.

"Todo suma"

El clip viral le pertenece a la cuenta @luismiguelzavalaa0 y nos muestra, el preciso instante, en que un joven dice que llevará un material de construcción en su unidad de trabajo.

No cabe duda que el peruano es emprendedor ante todo. Esta vez, un joven concertó una carrera con una persona que quería trasladar ladrillos, pero a un precio cómodo, por lo cual solicitaron sus servicios.

Las imágenes compartidas revelan que el mototaxi se encuentra completamente lleno de este material, que hasta incluso es colocado en la parte superior de esta unidad reforzada con pitas para evitar que se caiga en medio del camino, ya sea por el movimiento o paradas bruscas en cualquier parte.

"Gente motocargueros mira cómo llevo, tres cuadritas 25 soles, tres cuadritas no más. Así se lleva motocargueros", dijo el chofer a sus seguidores en la plataforma china.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de quince segundos no tardó en difundirse y viralizarse en TikTok, por lo que hasta el momento cuenta con 18 mil me encantas, 1 261 comentarios, 1 559 guardados.

Las opiniones de los cibernautas no dejaron de ser diversas ante lo visto, ya que algunos apuntaron que era una buena idea lo que estaba por hacer y otros que no: "Plata para hoy, gastos de reparación para mañana", "¿es alquilada?", "el dueño que lo alquila: mis ahorros, mi moto", "como no es su moto", "pobre motito, mano", "en serio no amas tu herramienta de trabajo", "esa moto se va a partir en el camino", "con 25 soles repararás (el) motor", "lo más probable que sea moto alquilada, fe por esa moto", "25 soles, reparación 100 soles", "para eso, después te va a faltar para su repuesto", "ya imagino el mantenimiento cada dos días", "así es cuando alquilan moto, no cuidan la moto", "yo haría tres viajes a estar cargando mi vehículo", "pero si eso es gratis cuando compras en la ferretería, el camión no te cobra, solo esperar que lleve otras cosas".

De esta manera, un conductor se hizo tendencia al avisar que trasladará ladrillos dentro de su mototaxi en un recorrido de tres cuadras y al precio de 25 soles.