¡Conmovedor! Perrito queda atrapado en alcantarilla y su amigo lo esperó hasta su rescate

14/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más enternecedores y conmovedores, como el compartido en TikTok, donde un perrito quedó atrapado en una alcantarilla, pero no estaba solo, ya que su amigo se encontraba esperando su rescate.

Desafortunadamente, muchos perritos se encuentran abandonados en las calles, pasando hambre, frío e incluso siendo víctimas de accidentes.

En el material audiovisual, de solo 40 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un perrito negro de manchas blancas se encuentra desesperado y comienza a ladrar lo más fuerte que puede para llamar la atención de los transeúntes.

Rescate de perrito

Al lograr atraer a algunas personas, ellos se percatan que sus ladridos era porque su amigo canino estaba atrapado dentro de una alcantarilla y no dudaron en meterse dentro de un buzón y llegar hasta él para sacarlo sano y salvo, pero se mostraba arisco, por el miedo del momento.

El perrito negro no se retiraba del lugar del incidente y un niño se le acerca, dándole un fuerte abrazo para tratar de calmarlo. Las personas tuvieron que llamar a los bomberos, quienes hasta deseaban romper la acera, pero solo levantaron una parte logrando el rescate de su amigo sin ocasionarle algún rasguño después de dos horas.

La escena fue grabada por Javier Rosemberg, logrando alcanzar alrededor de 2 millones de reproducciones y 800 mil 'me gusta', en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el gesto solidario de los transeúntes al no dudar en ir al auxilio del pequeño can, en Villa Carlos Paz, en Argentina.

Viral en TikTok

"Como se iban juntitos saltando", "se fueron juntos y contentos, no doy más", "que adopten a los dos juntos porfa, hermoso video y gran labor de los bomberos", "así demuestran que son los más fieles", "un amigo fiel y leal", "me conmueve la escena", "¿cómo así llegó a esa alcantarilla?", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Otros usuarios pidieron que ambos cachorros sean adoptados por una buena familia donde reciban mucho amor, cariño y comida.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook, Instagram y X (antes Twitter), al ver cómo un perrito quedó atrapado en alcantarilla y su amigo lo esperó hasta su rescate.