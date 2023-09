"Contra todo pronóstico": Fanática cuenta su experiencia asistiendo a un concierto de 'Chechito'

'Chechito' es uno de los cantantes de cumbia más exitosos en la actualidad y una de sus fanáticas documentó su experiencia asistiendo a uno de los conciertos del cantante.

El video fue publicado por Luz (@mluzhc23), quién contó que se movilizó desde Villa María del Triunfo, lugar donde vive, hasta Trapiche, en Comas.

Luz dijo que, durante todo el camino estaba manifestando que no pase nada malo, pues como se sabe, en las últimas semanas Chechito ha sido víctima de extorsión e incluso, el último fin de semana lanzaron una granada en el local donde se iba a presentar.

Cuando llegó al local, había una enorme fila de personas esperando para el ingreso, por lo que tuvo que esperar alrededor de 20 minutos.

Asimismo, resaltó que el evento contaba con mucha seguridad fuera y dentro del recinto, además que había muchas cámaras de diversos medios de comunicación incluyendo a "Magaly Tv, la firme".

Finalmente, la joven calificó el concierto como una experiencia maravillosa porque "Chechito y los cómplices de la cumbia" hicieron bailar y hasta llorar a todos los asistentes.

El video se volvió viral rápidamente en redes sociales, ya que actualmente cuenta con casi 7 mil 'me gusta', además que muchos fanáticos del cantante de chicha, fueron a los comentarios para expresar su admiración por él.

"Chechito ha hecho que todos escuchemos chicha", "No sé qué es lo que tiene Chechito que se me hace demasiado guapo", "Me parece muy bien que chicas lindas estén yendo a un concierto chicha", "Yo vivo a dos cuadras y no fui", "Ya no quiero ser más espectadora", "Y uno viviendo en collique, no fue", "Yo quería ir pero no tenía con quién", se lee en los comentarios.