¡Creativo! Poste con curioso mensaje sorprende a transeúntes: "¿Cómo no se nos ocurrió antes?"

23/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok los videos de situaciones insólitas son de los contenidos más visualizados. Esta vez, un poste llamó la atención de los transeúntes al ver un curioso mensaje sobre él.

"Asombroso"

El clip viral bajo la descripción: "No pues lo que uno se encuentra en La Paz, ciudad maravilla. No conquistamos el mundo porque no queremos" le pertenece a la cuenta de un tiktoker del altiplano @tupastor_1 con 22.7 mil seguidores.

Al caminar por las calles es muy común encontrar todo tipo de mensajes, ya sean a través de 'afiches al paso' que te ofrecen, si es que pasas por algún lugar en específico. Anuncios por megáfono o equipos electrónicos, si es que transitas por mercados o centros comerciales grandes. Y también están los, siempre infaltables, avisos en los postes.

Cabe precisar que, estas manifestaciones tienen como fin lograr una reacción sobre las personas. Algunas de estas, simplemente son informativas, otras de búsqueda de personas o animales, otras de servicios de todo tipo, como reparaciones de electrodomésticos, costura (por decir algunos); pero también, los pedidos de algunos 'universitarios' a punto de concluir sus estudios.

En las calles de La Paz, Bolivia, un caso llamó poderosamente la atención de un usuario quien vio algo, ocurrente en uno de los postes que observó con detenimiento. El curioso mensaje decía lo siguiente: "Ayúdame a terminar mi tesis, llena la encuesta, por favor".

Este aviso vino acompañado con un código QR y una imagen de Homero Simpson y Marge, donde el primero le pide de rodillas un favor a su esposa. De esta forma, la persona remitente del mensaje pide encarecidamente que lo ayuden a titularse llenando su instrumento.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este video de nueve segundos se hizo tendencia rápidamente en la plataforma asiática, por lo que hasta el momento cuenta con 2 772 me encantas, 36 comentarios y 467 guardados.

Los cibernautas dejaron diversas reacciones ante el viral: "Rayos, cómo no se nos ocurrió", "era para que publique en TikTok y al rato termina", "ya no se puede ingresar, seguro ya defendió la tesis", "escanear un QR puede ser como darle clic a un enlace malicioso, cuidado con sus datos", "cuidado que te bajan la información", "a la hora que apareció el QR, aprovechen".

De esta manera, un poste en Bolivia llamó la atención de los transeúntes al pedir ayuda para completar una encuesta con código QR para que una persona pueda sustentar su tesis.