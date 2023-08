"Creo que se dañó": Perro bulldog robó la mirada de todos por peculiar ladrido

22/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos virales donde los protagonistas son las mascotas, quienes son tratados como un integrante más de sus familias hasta el punto de consentirlos con juguetes, ropa y demás accesorios como si fuera un niño. Es así como el video compartido por la cuenta de @fernanditaks, en la famosa plataforma de TikTok, mostraba el peculiar ladrido de un bulldog robándose los corazones de todos.

Peculia ladrido

En el material audiovisual, de solo 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un adorable perrito bulldog paseaba cómodamente en un cochecito junto a su dueña.

Sin embargo, los transeúntes del lugar y que pasaban cerca a él quedaron sorprendidos y no pudieron contener la risa al escuchar su peculiar ladrido, hasta el punto de afirmar que "se bugeó".

"Creo que mi perro se dañó", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado miles de interacciones en la plataforma china y que robó la mirada de muchos, así como sus corazones por la tierna escena.

Muchos se mostraron preocupados por la situación al considerar que su ladrido no sería algo común y recomendaron que lo lleven con un especialista. Asimismo, otros usuarios criticaron que se lleve a las mascotas en coches como este bulldog, ya que consideraban que era de uso exclusivo para niños.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en contar algunas de sus mejores anécdotas vividas al lado de sus propias mascotas.

Se robó la mirada de todos

"Es un adorable cachorro", "el mío también emite sonidos raros", "¿no estará enfermo?", "por fin encontré al perrito viral", "lo mejor que he visto", "se robó mi corazón", "el consentido de casa", "cómo luce su cochecito", "feliz paseo en su coche", "se nota que es querido por su dueña", "los coches son para niños, no perros", "ja, ja, ja, se bugeó", "esto se descontroló", "¿cómo es posible este suceso?", "lo mejor que he visto", "hermoso Firulais", "cuídalo y si puedes llévalo al veterinario", "¿es normal ese ladrido?", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Viral en TikTok

De esta manera, el clip causó furor en redes sociales y fue compartido por distintos medios de comunicación y otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo un perrito bulldog se robó la mirada de todos por su peculiar ladrido.