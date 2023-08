¿Cruel venganza? Su novio trabajaba en una empresa de luz, termina con él y le corta el servicio

08/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas parejas deciden dar por concluida su relación tras una infidelidad o por algunos problemas que no tienen solución, y por su paz mental, pero a veces, uno de ellos no toma bien la separación y deciden buscar venganza, tal como el caso presentado en la plataforma asiática de TikTok, donde la usuaria @paolamarquez551, reveló como su expareja le cortó la luz.

En el material audiovisual, de 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven se encuentra en su habitación y decide contar a todos sus seguidores su historia de amor, que al darla por concluida vivió un tenso momento por la venganza de su ex.

Ex vengativo

Según la joven llamada Paola Márquez, su expareja labora en una compañía de electricidad de México y como ella decidió terminar el vínculo amoroso que tenían, no tuvo peor venganza que suspenderle el servicio de electricidad de su casa, no solo perjudicándola a ella sino a toda su familia.

"Una vez yo salí con uno que trabaja en SFL y cuando le mande a la chingada me cortó la luz", se escucha decir a la joven mexicana, en el clip que ha logrado alcanzar los 2 millones de reproducciones y cerca de 300 mil 'me gusta' en la plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, y otros internautas aprovecharon en contar algunas de sus anécdotas vividas tras terminar con quienes creían sería "el amor de sus vidas".

Video con 2 millones de vistas

"Yo anduve con un florista, y cuando lo corté, me dio una flor de cempasúchil", "yo me divorcié y me salió cara la luz jajajaja, pero ahorita estoy con otro que trabaja en Cfe", "una vez estuve saliendo con uno que trabaja en unos taxis, cuando lo termine dijo a la base de taxis qué nunca me brindarán servicio", "esa venganza tenía mucha energía negativa", "eso es broma, ya no te quiero por qué juegas con mis sentimientos", "maravillosa jugada", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y furor en las redes sociales tras conocer cómo un joven se vengó de su pareja y decidió cortarle el servicio eléctrico, para que recuerde que nunca debió dejar de lado "su amor".