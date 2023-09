¿Cuál es el clásico rival de Sporting Cristal? Hinchas sorprenden con sus respuestas

En redes sociales, las personas no dudan en demostrar la gran pasión que sienten hacia el "equipo de sus amores" y la forma en que alientan a los jugadores en cada partido que enfrentan en la Liga 1, como el compartido por la cuenta de Punto Fútbol, donde un joven consulta a todos los hinchas celestes qué equipo consideraban era el gran rival de Sporting Cristal.

En el material audiovisual, de solo 59 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven creador de contenidos camina por las calles hasta llegar a los exteriores del estadio de Sporting Cristal para conocer las opiniones de otros chicos sobre qué equipo consideraban era "el clásico rival" de su escuadra deportiva.

Ante la reciente contienda deportiva que enfrentan las selecciones en la Liga 1, muchos de los entrevistados señalaron que Universitario de Deportes sería un gran contrincante para derrotar y lograr ganar el Torneo Clausura.

"A la 'U' porque juegan de igual a igual, no juegan bajo la mesa. No es como Alianza que en el 2020 descendieron", comentó un joven ante la cámara, dejando entrever, en son de burla, que Alianza Lima no tenía oportunidad de campeonar.