¿Cuál fue su secreto? Joven que ingresó a San Marcos como primer puesto explicó su método para aprobar examen de admisión

Mary Jane García es una joven de 18 años que acaba de ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el primer puesto, y explicó su método para aprobar el complicado examen de admisión.

La joven ingresó a la carrera de Antropología, y explicó que más allá de conocer acerca de 'números y letras', se deben tener muchas otras capacidades para ingresar a la 'Decana de América'.

García reveló que muchos jóvenes cometen el error de elegir una carrera de letras pensando que será más fácil ingresar, cuando no es así, teniendo que estudiar incluso aún más que en las facultades de números.

Durante una entrevista con el canal de Youtube 'Academias Grupo Ciencias', la joven reveló detalles de su preparación previa para el examen, sin esperar que ingresaría en el primer lugar.

"Si bien me metí a una academia, no escuchaba todas las clases por el clásico pensamiento de con letras, no más la hago para derecho", señaló.