"Cuando ni yo mismo me aguanto": Perrito causa furor al tener una pelea épica con él mismo

En las redes sociales podemos encontrar una gran variedad de contenido que tiene como figura principal a nuestras mascotas. En este caso, un perrito causó furor al tener una pelea épica con su propia patita.

Los perros y los gatos suelen ser protagonistas de divertidos momentos que son captados por sus propios dueños, quienes no dudan en compartirlo mediante las redes sociales para que muchos usuarios también puedan sonreír al ver la travesura.

Esta vez, un perrito de raza mestiza hizo explotar las redes sociales luego de que un usuario lo filmara justo en el momento que inició una épica pelea con su patita trasera.

En el material audiovisual de siete segundos de duración, se observa que el canino se encontraba de lo más normal sobre una vereda. Y de pronto, algo parece fastidiarle en su patita trasera causando cierto enojo en la mascota que termina dándose una vuelta para perseguir a su supuesto enemigo.

Lo que más llamó la atención fue que otro perrito de la misma raza, se encontraba detrás de él y quedó impactado al ver la escena. Sin duda, lo ocurrido llamó la atención de los usuarios, quienes no dejaron de comentar.

El video publicado por la cuenta tvbycolombia se volvió inmediatamente viral, obteniendo la suma de 2.7 millones de 'me gusta', más de 15 mil comentarios y 22. 6 millones de reproducciones en la famosa plataforma china de TikTok.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar al video viral, dejando divertidos domentarios sobre el perrito que, sin duda, le sacó una sonrisa a más de un usuario en las diferentes redes sociales.

"El perro: Veo que siempre vienes detrás de mí", "El verdadero: Estoy loco", "El verdadero: Eres tu propio enemigo", "La pata lo retaba", "Cuando no tengo con quién pelear", "Cuando ni yo misma me aguanto", "Estaba peleando con una pulga", "El perro de atrás: ¿Qué?", "El verdadero: No confío ni en mí mismo", "Un perro haciendo karate", "Yo cuando ando de malas", "El otro perro: ¿Qué ha pasao'?", "El perro: De mí nadie se burla", "Yo y mis enemigos imaginarios" fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video viral.