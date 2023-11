Curioso producto causa sensación en TikTok: "Un día eres joven y al otro necesitas un pastillero 4 en 1"

01/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se ha viralizado un video de un curioso producto necesario para cualquier persona: un pastillero 4 en 1. Conozcamos de qué se trata.

"¿Lo tienes?"

El clip viral titulado: "Un día eres joven y al otro necesitas este producto" le pertenece a la cuenta @zannu.ec y nos muestra un envase especial para conservar y transportar pastillas a cualquier lugar.

Como bien anticipa el título el uso de un pastillero es necesario para cualquier persona, ya sea porque padezca de una enfermedad recurrente o que con el paso de los años necesite de medicarse con suplementos vitamínicos o dosis recomendadas para paliar alguna dolencia.

Llevar los comprimidos en sus propios blísteres puede ocasionar atiborramiento dentro de la mochila o cartera, por lo que contar con un envase especial, siempre es lo más recomendado.

En Ecuador, un emprendimiento ofrece un pastillero 4 en 1 que puede ayudar en esa tarea. Entre sus especificaciones se encuentran: cuenta con un cortador de pastillas que en automático parte en dos el comprimido que tengas a la mano, también compartimentos para guardar los pedazos de medicamento que se tenga.

De la misma forma el propio envase puede servir como vaso para tomar agua y lo mejor de todo que la base sirve como triturador de pastillas con tan solo girarlo. Su pequeño tamaño le hace el indicado para poder llevarlo en cualquier cartera o bolso.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video se hizo tendencia en la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 369 mil me encantas, 1 855 comentarios y 37.5 mil guardados.

El singular producto obtuvo todo tipo de comentarios entre los que más destacan: "Supongo que la última aplicación de triturar la pastilla será muy popular en este pastillero bastante innovadora cómo no se me ocurrió a mí", "necesito uno, no soy capaz de tragar las pastillas enteras", "no tengo edad para comprar uno, pero me urge", "yo tengo uno y hasta ahora sé que sirve como vasito, también", "no lo quiero, lo necesito", "pues de vasito no me sirve, porque necesito medio litro de agua por cada cuarto de pastilla que me tomo xd", "me interesa", "me hizo recordar cuando le trituraba las pastillas a mi abuela con una cuchara, ya no está".

De esta manera, un peculiar producto ha llamado poderosamente la atención de los cibernautas: un pastillero 4 en 1, ofrecido por un negocio ubicado en Ecuador.