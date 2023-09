Danés sorprendió al comer leche de tigre y botar la lechuga: "No aprecia lo bueno"

02/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos extranjeros llegan al Perú en busca de nuevas oportunidades de vida y en especial, para realizar turismo y conocer los más bellos paisajes, cultura, tradiciones, así como la variada gastronomía que poseemos, como el caso de un joven danés que causó polémica al comer leche de tigre, pero botó la lechuga.

Botó lechuga de su leche de tigre

En el material audiovisual, de dos minutos y 45 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado en su cuenta de TikTok como Pilgart Explores, llegó hasta Arequipa para probar sus más deliciosos manjares y especialidades de su gastronomía, pero comenzó probando leche de tigre en una carretilla.

Algunos peruanos se encontraban explicándole las costumbres de su localidad, pero quedaron sorprendidos al ver que el joven danés veía detenidamente su vaso de leche de tigre y degustaba de las algas que llevaba, pero no dudó en sacar y botar al suelo la lechuga que tenía como acompañamiento.

A favor de su acción

Muchos internautas apoyaron su accionar expresando que tal vez botó la lechuga para evitar alguna enfermedad, porque "en la calle no se tenía seguridad de que estén bien lavadas" y preferían comerla en casa.

"Probando comida callejera en Perú", se lee en la breve descripción del clip, que logró alcanzar miles de interacciones y alrededor de 212 mil reproducciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraban a favor y en contra de su reacción al ver la lechuga. Algunos usuarios indicaron que no dude en probarla en una próxima ocasión de pedir un ceviche o leche de tigre.

"Con la lechuga es más rico", "la lechuga de la comida callejera no es recomendable", "a veces no las lavan muy bien", "¿por qué botó la lechuga?", "no es de adorno", "¿soy la única que se come la lechuga?", "la lechuga se come", "yo solo como la lechuga en mi casa", "la lechuga de la calle puede ser mala", "¿dónde está el pescado?", "le entiendo, las verduras son muy delicadas y deben estar muy limpias particularmente lo ingiero en casa", "tan rica la lechuga y la botó como si fuera tóxica, qué mal", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un joven extranjero degustaba su leche de tigre, pero no dudó en botar al suelo la lechuga que lo acompañaba.