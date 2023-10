¡De no creer! Jóvenes se quedaron encerradas en estación del Metropolitano: "Quedamos payasas"

19/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Antes, durante y después del partido entre Perú y Argentina, muchos videos se han viralizado en TikTok, pero uno de ellos ha captado la atención de los usuarios al ver a dos jóvenes asegurar que se quedaron encerradas dentro de una estación del Metropolitano.

"Cosas que pasan"

El clip viral titulado: "Un día conmigo...siempre me pasan cosas random" le pertenece a la cuenta @viviannbh y nos muestra la situación de dos señoritas luego de haber bajado en un paradero de un servicio de transporte público perteneciente a la ATU.

El último martes, 17 de octubre, nuestro país vivió el partido Perú vs. Argentina y dos jovencitas decidieron asistir al Estadio Nacional a alentar a la Selección; sin embargo, no creyeron que a la salida se vieran encerradas dentro de una estación del Metropolitano.

"Nos bajamos en la estación Javier Prado y quedamos payasas. Nos quedamos encerradas en el Metropolitano. Les juro por mi vida que no hay salida, todo está cerrado", dijo una de ellas en un principio a sus seguidores.

Seguidamente, la misma chica se dio cuenta que a lo lejos se encontraba un orientador de la ATU, por lo que junto a su amiga decidieron acudir donde él y pedirle ayuda para poder salir e ir hacia sus domicilios.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de 48 segundos sobre este particular suceso, no tardó en viralizarse, por lo que hasta el momento cuenta con 7 627 me encantas, 188 comentarios y 340 guardados.

Los cibernautas no dejaron de comentar sobre lo sucedido, algunos se pusieron en sus lugares y otros se sintieron identificados: "Me pasó y el portón se puede alzar, no hay problema con eso y al momento de salir lo cerramos", "en Javier Prado hay dos entradas y siempre cierran una más temprano, aproximadamente 9 a 10 p. m. ", "felizmente fue en compañía, porque sola sí me daría miedito", "por lo menos estabas con tu pinky... peor sería estar sola", "una vez por poco me quedo atrapado y estaba solito", "pero que yo sepa hay buses lechuceros, ¿cómo va a estar cerrado?", "como cuando una de mis mejores amigas y yo nos confundimos de sentido y tomamos el último del sur, cuando íbamos al norte, jajaja".

De esta manera, dos jóvenes sorprendieron a sus seguidores al afirmar que se quedaron encerradas en la estación Javier Prado del Metropolitano después de haber asistido al partido Perú vs. Argentina.