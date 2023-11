¡De no creer! Mujer pasea un hombre con correa como si fuera un perro

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una mujer paseaba a un hombre con la correa de un perro. Lo que llamó la atención también fue ver al chico comportarse como este animalito e incluso intentar morder a una transeúnte.

En el material audiovisual, de solo 23 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Tania López Segrelle quedó anonadada al ver cómo una joven camina por la calle Colón de Valencia y se roba la mirada de todos por la curiosa forma en que un hombre la acompaña durante su paseo.

El hombre, del cual no se conoce su identidad, actúa como si fuera la mascota de la mujer, caminando 'a cuatro patas' atado con una correa, comportándose de manera canina al punto de frotarse sobre un poste de luz, levantando la pierna como un ademán de orinar.

Casi al finalizar la escena, una señora se acerca a ambos jóvenes para preguntarle qué estaban haciendo y tratar de hacer que se detengan, pero al parecer sus intentos fueron en vano.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, considerando que podría tratarse de una broma. Otros usuarios lamentaron que en la actualidad se vean estos actos en las calles donde "pierden su dignidad".

"Vivimos en una simulación", "no hay emoji que describa mi cara ahora mismo", "paren el mundo que me bajo, "¿será un experimento?", "tiene que ser una apuesta", "¿dónde quedó su dignidad?", "quiéranse un poco más", "no quiero ni imaginar si hubiera sido al revés", "si mi futura relación no va a ser así, no la quiero", "insólito, cómo pueden caer tan bajo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.