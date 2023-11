¡De lujo! Abuelita sorprende al tener 'ascensor personalizado' en su casa: "Termina de bajar y se olvidó el monedero"

08/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok los casos insólitos son de los más buscados. Esta vez, una abuelita sorprendió a propios y extraños al vérsela bajar por un 'ascensor personalizado' en su casa.

"¿Leyes de la Física?"

El clip viral titulado: "Mi abuela tiene ascensor y la tuya no" le pertenece a la cuenta @kaarenrodriguez6 y nos muestra una escena inusual dentro de una vivienda.

Normalmente, la idea de tener un ascensor dentro de una edificación es para evitar subir o bajar muchos pisos. Sin embargo, en un barrio argentino se vio un caso insólito de uno de estos en una casa de solo dos pisos.

Según las imágenes registradas por una nieta, una señora de mayor edad se encuentra dentro de un 'elevador casero' con vista a la calle. Su particularidad es llamativa porque no está compuesto de puertas, ni paredes, solo una base y un cuadrilátero alrededor de ella, a 'modo de reja, que le permite 'protegerse' de alguna forma ante cualquier impacto que le pueda suceder.

Los cibernautas fueron muy minuciosos con la operación de este 'invento', ya que posiblemente algún integrante de la familia tenga conocimientos sobre máquinas o física: el funcionamiento lento o acompasado, que si se trasladara a momentos en el que realmente se necesite salir rápido de casa, sería la opción menos indicada.

No obstante, la usuaria del video no dejó de sentirse orgullosa porque su abuelita contara con este ascensor para movilizarse dentro de su hogar.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este corto de veintiséis segundos no tardó en viralizarse, ya que hasta el momento cuenta con 15.5 mil me encantas, 228 comentarios y 742 guardados.

Las opiniones de los internautas fueron de los más ocurrentes: "Termina de bajar y se olvidó el monedero y la llave del portón", "¿y si se corta la luz?", "que no la vea la municipalidad, se necesita habilitación hasta un montacargas", "hasta que bajó se hizo de noche", "no se puede ser más lento", "yo ni abuela tengo", "yo ya estoy pensando en algo así, vivo en el primer piso", "cuando termine de bajar se va a preguntar para qué bajé", "tarda 45 minutos en bajar y subir", "bajaba más rápido por la escalera", "en lluvia la abuela no baja", "qué top la abuela", "alto nivel la señora", "una genia", "nivel Dios".

De esta manera, una abuelita se hizo tendencia en la plataforma asiática al vérsela bajar en un 'ascensor personalizado' dentro de su casa, la cual solo tenía dos pisos.