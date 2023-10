¡De película! Peruana que fue adoptada por familia sueca regresó al país para conocer a sus hermanos

Un conocido canal de YouTube mostró el tierno reeencuentro entre una peruana que fue adoptada por una familia sueca y sus hermanos biológicos que viven en Santa Anita desde hace varios años.

El popular David Nostas emocionó a todos sus seguidores con ls historia de Regina, una mujer de 53 años que fue adoptada por una pareja de Suecia cuando era una bebé. Por ende, nunca conoció a sus padres biológicos ni a sus hermanos.

A pesar de no dominar el idioma español, la señora soñaba con encontrarse con su familia peruana y no dudó en pedir al canal 'Buscapersonas' la ayuda que ella necesitaba.

La mujer contó con una traductora que reveló que decidió regresar a Perú para buscar a sus hermanos, puesto que se enteró de que su mamá había fallecido hacía varias décadas. Pero el encuentro debía darse con una prueba de ADN para estar segura de que si eran sus parientes los que ella venía a conocer. Luego de obtener los resultados de laboratorio, Regina tuvo la certeza de que si iba a conocer a sus familiares

Cuando llegó a Perú, Regina se encontraba muy ansiosa por conocer a sus hermanos, pero también no dejó de sorprenderse por la evidente situación económica que pasa su familia biológica. Tras ver ello, concluyó en que ese habría sido el motivo por el que su mamá la dio en adopción.

Por otro lado, sus hermanos se mostraron muy felices de ver a su familiar y la abrazaron muy fuerte, luego pasaron al interior de la casa en la que se pudo ver una imagen gigante del rostro de la matriarca. En medio de un llanto de lágrimas y muchos sentimientos encontrados, la sueca emitió un mensaje a sus parientes.

"Entiendo la pobreza que me hubiese tocado vivir, pero estoy contenta de reencontrarme con ustedes. Ahora siento que ya he encontrado esa parte faltante. Estoy contenta de haber dado este paso (buscar a su familia), pero mis sentimientos están débiles ahora (...) Toda la vida he tenido la necesidad de encontrarlos", exclamó.