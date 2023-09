"¡Debut y despedida!": Joven deja caer bandeja de comida durante su primer día de trabajo

El primer día de trabajo es una fecha muy especial y temida por la mayoría de las personas. Sin embargo, muchas veces, los nervios se vuelven los protagonistas de esta fecha. Este fue el caso de un joven que se volvió viral en las redes sociales luego de compartir cómo se cayó una bandeja de comida durante su primera jornada laboral.

El reciente video compartido en TikTok ha causado gracia entre los usuarios de la plataforma china, en donde ha alcanzado cerca de 700 mil reproducciones y supera los 100 mil likes.

En el registro audiovisual del accidente se ve cómo el joven se muestra muy alegre y listo para empezar su jornada laboral. Con una gran sonrisa y lleno de predisposición para hacer su trabajo, el mesero sale de la cocina con dirección al restaurante.

Las imágenes muestran que una lleva una gran bandeja con cuatro agradables platillos sobre su mano derecha. Sin embargo, a los pocos segundos, la alegría se disipa por completo. El estrecho pasillo del establecimiento le juega una mala pasada y de pronto todo termina en el suelo.

Al chocar contra la pared, uno a uno los platos van cayendo al piso y todos alimentos terminan desperdigados. Como si fuera poco, a la pérdida de las comidas se le suma la vajilla rota, la cual tuvo el mismo final.

Este video, que dura apenas 06 segundos, se volvió rápidamente viral en TikTok, acumulando más de 1300 comentarios, cerca de 7700 veces fue guardado y supera las 5800 personas que lo compartieron.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. Algunos se mostraron empáticos y confesaron haber pasado por la misma situación cuando vivieron su primer día. En tanto, otros prefirieron tomarse con gracia el video y realizaron algunos chistes sobre el suceso.

"Ay, pero es el primer día, mi protaxie, con la práctica te haras el rey potaxie de los mozos", "Si sería, por eso no me sé la de chambear", "Primer y último día", "Workeaste hermosa", "trabajastee (en pasado pq ya t despidieron reine", "Tan feliz que iba", "y la que derrame!!", "debut y despedida", "Mi primer día y último", "y la que despida", "La bandeja era fife", "no soportó la bandeja", "iba súper feliz", son algunos de los comentarios que se lee en el TikTok.