¡Delincuencia sin límites! Hombre sin manos apunta con pistola a clientes y asalta joyería: "Robo a pata armada"

Tal parece que la delincuencia no tiene límites en ninguna parte del mundo. Esta vez, las cámaras de seguridad de una joyería captaron como un hombre sin manos y en silla de ruedas apuntó con una pistola a los clientes que se encontraban dentro del local con el objetivo de asaltarlos.

La inseguridad no solo azota al Perú. En distintas partes del mundo la delincuencia también ha aumentado; sin embargo, lo que sorprendió esta vez es que un sujeto con clara discapacidad fuera el protagonista de un robo, el cual incluía una pistola.

En el material audiovisual de 27 segundos de duración se puede observar como un hombre en silla de ruedas ingresa a una joyería y, al no contar con sus manos, usa sus pies para sujetar un arma e incluso rastrillarla, generando inmediatamente temor en las personas que se encontraban dentro del lugar.

El video inmediatamente se volvió viral, obteniendo más de 336 mil reproducciones, un total de 3 mil 'me gusta' y un sinfín de comentarios en la plataforma de X, antes llamada Twitter, donde los cibernautas expresaron su asombro ante tan insólita situación.

Como era de esperarse, los usuarios en las redes sociales no tardaron en reaccionar al video viral, dejando una gran cantidad de comentarios.

Algunos tomaron con humor el insólito hecho, destacando incluso que el sujeto tenía claro que su acción no sería calificada como 'robo a mano armada' sino como 'pata armada', mientras que otros no podían creer que la delincuencia pasará los límites de esta forma.

"Asalto a pata armada", "Te agachas atrás del mostrador y listo", "Hay que dejarlo ir después de semejante hazaña", "Imagínate que te robe alguien sin manos, es un descanso para toda la vida", "Te pones atrás de la silla y listo", "¿Se considera robo a mano armada o pata armada?", "No califica como robo a mano armada porque manos no tiene. El tipo la tiene clara ante la ley", "¿Robo a pata armada?", "Ay no, esto ya es demasiado", "No lo puedo creer", "¡Levanten los pies, esto es un robo!", "Y lo hizo todo él solo", "El que quiere puede", "Todo mi respeto", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video viral.