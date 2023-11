¡Desgarrador! Niño coreano conmueve al contar cómo es un día con sus padres: "No me quieren"

23/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se ha venido viralizando el caso de un niño coreano que de manera desgarradora ha contado cómo se siente él viviendo con sus padres en un día cualquiera. "Me siento solo", es una de las declaraciones más fuertes del corto hecho tendencia.

"Solo con compañía"

El clip viral titulado: "¿Qué niños estamos criando? ¿Qué le dirías al niño si lo vieras?" le pertenece a la cuenta @estefanialopez908 y nos muestra el amargo caso de un menor de edad que se siente desprotegido y no querido por sus padres en los primeros años de su vida.

Si bien es cierto, no existe una escuela para aprender a ser padres, el simple hecho de traer un niño al mundo no debe ser ajeno a la responsabilidad de tener un nuevo ser en la familia.

Situaciones de cómo puedan llegar estas criaturas a la vida de los adultos o adolescentes, en algunos casos, por más dura que pueda ser, no quita el deber de que se críen a niños felices o aportar en su crecimiento emocionalmente estable.

La toxicidad de la sociedad y los aspectos más fríos que puedan existir, aleja del sentido correcto del forjar nuevas generaciones con sentido humano y de servicio, que sumen a la construcción de una sociedad más justa.

Nadie tiene el derecho de dañar la perspectiva de vida de una persona en sus primeros años, que es la base de lo que será en el futuro.

Los hábitos y modo de pensar se forjan en la niñez. Los estereotipos y discriminación, aunque parezcan increíbles se aprenden de los primeros maestros de vida; romperlos es tarea de los que procrean y crían en primer o segundo nivel, no todo es culpa de los docentes: ellos simplemente orientan de lo que ellos ya aprendieron previamente.

Como decía Rousseau: "El hombre nace y la sociedad los corrompe", desde el S. XVIII hasta ahora parece no haber pasado en balde esta consigna. La sociedad es cíclica, pasan las generaciones y el pensamiento es vigente.

De allí la importancia de crear generaciones sanas, para que mañana nuestros niños no formen parte de la estadística de ponderosos criminales, políticos sin bandera, o simplemente personas sin sentimientos.

El caso del niño coreano Geom Ji Eun, es solo uno de los tantos vistos en la sociedad. El reality 'My Golden Kids' de Canal A es un reality show sobre padres que buscan asesoramiento. Y este fue reportado en el 2020, justo en la época de pandemia, donde los padres pasaban mayor tiempo con sus hijos.

Una entrevistadora empieza a consultar al pequeño a quién de sus padres quiere más y Geom no supo qué responder. Esto debido a porque 'se siente solo' y que su padre es frío con él: "Quiero que me llame de una forma cariñosa. Ojalá me llamara así con cariño", manifestó.

"Creo que no le agrado", dijo de su madre e inmediatamente pidió unos minutos a su entrevistadora para llorar.

Cabe señalar, que sus progenitores estuvieron presentes y no evitaron sentirse responsables del dolor de su hijo y decidieron sumarse a una escuela para padres ofrecido por el reality.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de poco más de cuatro minutos ha consternado a muchas personas de la plataforma asiática, por lo que hasta el momento tiene 1.4 millones de me encantas, 11.9 mil comentarios y 188.3 mil guardados.

Este material audiovisual ha abierto un amplio debate en lo que es ser padre actualmente y si todas las personas deberían estar aptas para asumir este rol, mucho más allá de la biología: "Definitivamente no cualquier persona debería tener hijos", "deberían quitarle al niño y dárselo a una mamá que sí quiera jugar con él", "me duele el pecho de ver cómo un niño tan chiquito tiene que estar lidiando con esas preocupaciones y pensamientos tan pequeño", "yo por eso no tengo hijos, porque sé que ellos merecen tiempo de calidad, una vida digna y una persona emocionalmente estable".

De esta manera, un niño coreano de cuatro años se hizo tendencia al confesar desgarradoramente no sentirse querido por sus padres y sentirse solo.