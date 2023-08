"Después somos las malas": Mujer revela en qué gasta los 500 soles que recibió como pensión de su hijo

15/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Al ver que sus relaciones no dan para más, muchas parejas toman la decisión de separarse no solo por su propio bienestar sino también por la de sus hijos, sin embargo, no todos llegan a buenos acuerdos al momento de establecer la cuota para la pensión de alimentos. Es así como un video compartido por la cuenta de @alessa_araujo, en la famosa plataforma asiática de TikTok, muestra cómo una madre, de forma irónica, mostraba lo que hacía con la plata que le pasó su expareja para la pensión del menor que tienen ambos.

¿Qué hizo con los 500 soles?

En el material audiovisual, de solo 53 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven madre identificada como Alessa Araujo, muestra el voucher del pago que realizó su expareja para que ella pueda solventar los gastos de su pequeño niño.

En el detalle del clip, la joven señaló que el depósito lo realizó después de varios meses y el monto fue de 500 soles, por lo cual no dudó en evidenciar todo lo que "podía" pagar con ello.

Con sarcasmo

"Nos alcanzó para pagar el nido, también para la lonchera nutritiva, pudimos hacerle una fiestita con sus amiguitos, alcanzó para el disfraz. ¡Qué emoción! Guardamos para unas vueltitas (en los juegos mecánicos)", expresó en un inicio del clip, con gran sarcasmo.

Luego, manifestó: "Tocaba cambio de look, heladito de postre, una pizza, nos fuimos de fiesta, emergencias por virus, alcanzó para que me de un regalito, nos fuimos por las loncheras, compramos materiales para sus artes, obvio alcanzó para cenita rica y linda. Obvio también para las clases de fútbol martes y jueves, y con lo que sobró compramos zapatillas".

¿Qué dijeron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de mujeres que se sintieron identificadas con la historia viral, ya que la pensión que recibían por parte de sus exparejas "no cubría con todos los gastos para el cuidado de sus bebés". Incluso, otros usuarios manifestaron que "al menos el señor le pasó algo porque otros ni les pasaban un sol".

"500 soles no alcanza para nada, un niño de esa edad gasta mas o menos 1500 o más si Incluyes extracurriculares, si se enferman ya es el doble", "Se pasó", "igualito al papá de mi hijo, piensa que con sus 250 soles mantengo a todos en mi familia", "amiga creo que te has quedado con vuelto", "no se vaya a quedar pobre", "piensan que los niños desayunan, almuerzan y cenan aire", "se entiende el sarcasmo", "triste, pero es la pura realidad", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras conocer cómo una mujer, de forma irónica, decidió compartir con sus seguidores en qué gastaba los 500 soles que le depositó su expareja para la pensión de su hijo.