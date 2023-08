"Dios me dijo": Mujer intenta llevar comida sin pagar con insólita excusa

24/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos videos donde muchas personas demuestran su fe y las actividades religiosas que realizan a diario; sin embargo, una mujer causó la sorpresa de todos al tratar de llevar comida sin pagar, señalando que fue Dios quien la envió.

Dios la mandó

En el material audiovisual, de un minuto y 53 segundos de duración, compartido por la cuenta de @cronica, se ve cómo una mujer colombiana se encuentra discutiendo con un vendedor de un centro de abastos, ya que ella acudió hasta el lugar sin dinero para pagar las compras.

Acalorada discusión

El vendedor, fastidiado por la situación, le reiteraba a la mujer que no podía llevarse ninguno de los alimentos que había solicitado sin antes pagar el monto estimado, puesto que nada era gratis, a lo cual ella lo dejó en shock con su insólita respuesta: ¡Dios me envió!

"Me la tienes que dar porque yo estaba orando y Dios me dijo: 'Ve y toma las cosas que necesites, porque yo te las voy a dar'", dijo la mujer entre gritos, generando la sorpresa no solo del comerciante, sino también de todas las demás personas que se encontraban en la escena.

La señora confesó que no tenía nada de dinero para poder darle al vendedor y siguió reiterando que Dios le aseguró que podría coger todo lo que quería. Finalmente, una extraña decidió pagar la cuenta de la mujer (alrededor de 25 dólares) para no seguir presenciando la acalorada pelea.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena, mientras que otros criticaron que la mujer "profane" el nombre de Dios para evitar pagar sus deudas.

"Dios no puede ser burlado", "dar lástima, no es un milagro", "Dios dice 'con el sudor de tu frente ganarás tu pan'", "capaz no entendió en cuál puesto era", "Dios me envió al Banco Central, me dijo que me iban a dar dólares y pesos gratis en gran abundancia", "eso pasa cuando no tienes interpretación de texto", "también dice: el que trabaja merece su sustento", "el famoso que Dios se lo pague", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y controversia en redes sociales tras ver cómo una mujer intentaba llevar alimentos y comida sin pagar porque fue Dios quien la mandó.