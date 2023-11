"Dispuesto a todo por amor": Joven le prestó sus zapatillas a su pareja y él se puso los tacones de ella

En redes sociales como TikTok, un chico sorprendió a más de uno al ser visto usando unos tacos tras haberle prestado sus zapatillas a su pareja, todo por amor y para que ella pueda estar mucho más cómoda y descansar sus pies por el largo camino que tenían que recorrer en Arequipa.

Muchas parejas buscan la forma de demostrar cuánto es el amor que tienen a sus novios o novias, por lo cual no dudan en realizar distintos detalles como rosas, chocolates, vinos u otros objetos que son de gran interés para ellos (as).

En el material audiovisual, de solo 26 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la cámara enfoca los pies de una persona que parece tener dificultades para caminar debido a que usa unos zapatos de taco, pero asombra más a todos al percatarse de que la persona que los usa es un chico. ¿Por qué?

La escena captada por las inmediaciones del puente Grau, en Arequipa, el joven con sus tacos puestos trata de caminar hasta donde se encuentra una mujer, que es su pareja, a quien le prestó sus zapatillas. Ella lo espera y una vez los dos juntos, él se apoya sobre sus hombros para tratar de mantener el equilibrio y de paso abrigarse por la fría noche.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otras mujeres aprovecharon en contar sus anécdotas y experiencias vividas al lado de sus respectivas parejas.

"Cuide a ese hombre Catalina por qué si vale oro que haya hecho eso", "novato, yo estuve caminando con botines de demonio desde las 9 hasta ls 3:30 am", "se nota que te quiere mucho, valóralo", "esto es amor del bueno, si no se pone tus tacos no te ama querida", "ese tipo vale, es todo un caballero", "la mejor muestra de amor", "un hombre detallista que espero no se convierta en un soldado caído en el futuro", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.