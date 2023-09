"Dos mujeres, un camino": Mujer enfrenta a la amante de su esposo en plena vía pública

Algunas parejas pueden llegar a tener celos por culpa de la desconfianza, pero parece que una mujer llegó a un nuevo extremo, pues buscó a la supuestamente amante de su esposo para encararla y enfrentarse a ella en plena vía pública sin importar que alrededor habían varias personas que estaban grabando.

El video fue publicado por el usuario Nestor Land Montene y lleva como título: "Si no es así, no quiero nada", esto en alusión a que la esposa estaba 'defendiendo' a su esposo de una supuesta mujer que se le acercaba con intención de seducirlo.

En el material audiovisual se puede apreciar que la esposa, quien viste una casaca color rosa, se encuentra reclamándole a la supuesta amante, quién lleva un short de color verde.

"Yo lo conozco a mi marido. A mí no me expliques nada, no te le acerques, la próxima vez que me diga mi marido que te le acercas, te voy a meter una terrible cachetada. Yo lo conozco a mi marido", expresó la esposa con mucha furia.