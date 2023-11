Dueños llevan a perrita golden paralítica a la nieve y su reacción se vuelve viral: "Un pellizco al corazón"

17/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales, la historia de Olivia, una golden retriever, ha causado conmoción entre los internautas porque debido a que cuenta con dificultades para moverse, tras ser una perrita paralítica, se mostró muy emocionada y feliz de poder jugar con la nieve al lado de sus dueños.

Muchas personas demuestran que sus mascotas son parte importante de sus vidas, hasta el punto de considerarlos como un integrante más de sus familias.

Perrita feliz en la nieve

En el material audiovisual, de solo un minuto y cinco segundos de duración, se ve el preciso momento en que la perrita llamada Olivia, a pesar de sus desafíos, se ha convertido en un testimonio inspirador de cómo el cuidado y la atención pueden transformar la existencia de un animal con necesidades especiales.

Esta adorable can no puede caminar ni participar en las actividades típicas de otros perros, pero ello no es impedimento para recibir todo el amor posible de sus dueños.

Amor incondicional

En la escena se ve cómo uno de sus dueños la carga cuidadosamente y la coloca en el suelo. Luego, Olivia, con la única patita que puede mover, logra jugar con la nieve, olfatearla e incluso tratar de rascar en un intento de encontrarlo algo debajo.

"Al abrigo de la vida de una princesa de papá", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 2 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en elogiar la dedicación de sus dueños y destacar la importancia de brindar el mejor cuidado a los animales que lamentablemente sufren enfermedades terminales y algunas discapacidades.

"Es la princesa de casa", "qué preciosidad, cuidar a animales con necesidades especiales es muy gratificante. Ojalá más personas se animaran a acoger o adoptar a perros ancianos o con problemas, es una experiencia muy positiva por ambas partes", "son los más leales del mundo, se merecen todo el cariño posible", "se lo merecen todo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales, por lo cual fue compartido en otras plataformas como X y Facebook al ver la felicidad de una golden retriever paralítica al jugar con la nieve.