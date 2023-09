Ecuatoriano cae rendido ante el ceviche peruano: "El más rico que he probado"

21/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos casos sorprendentes donde muchos jóvenes salen a las calles para conocer la opinión de otras personas sobre algunos platos típicos de sus países, como el compartido por la cuenta de @12julian87, en la famosa plataforma de TikTok, donde un hombre ecuatoriano quedó asombrado al probar el ceviche peruano.

En el material audiovisual, de solo 56 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el creador de contenidos identificado como JB en Aventuras, recorre las calles y entrevista a un joven ecuatoriano y no duda en preguntarle de dónde es el ceviche, quedando atónito con su respuesta. ¿Qué dijo?

¿Ceviche ecuatoriano o peruano?

El joven extranjero respondió que para él, el ceviche es de Ecuador y de ningún otro país, por lo cual, JB lo reta a probar el plato bandera del Perú y conocer qué opinaba al respecto.

"¿Te gustaría probar el ceviche peruano?", consulta el tiktoker, a lo cual, el ecuatoriano primero duda al responder, pero finalmente dice que sí.

En una siguiente escena, se ve a ambos jóvenes sentados dentro de un restaurante a la espera de que llegue este delicioso platillo y conocer qué opinaba el extranjero sobre el ceviche peruano.

Cae rendido ante el plato bandera

Con un poco de duda y algo desconcertado al ver que el pescado "está crudo y blandito", procede a llevar un bocado a la boca haciendo que toda su expresión cambie por completo en su rostro.

Con algo de pena, el ecuatoriano procede a decir lo que en verdad pensaba al probar el ceviche peruano: "Los siento mucho por Ecuador, me quedo con el peruano, tiene un mejor sabor".

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena. Algunos compatriotas expresaron que no debería existir duda de que el ceviche es peruano y no de otro país, pero también aparecieron ecuatorianos que se mostraron indignados al ver que "uno de los suyos no supo defender su comida".

Viral en TikTok

"Si no comiste en Perú, no conoces el ceviche", "me gusta el ceviche ecuatoriano, el peruano tiene lo suyo, pero más me gusta el de Ecuador", "en Ecuador y Perú son ricos los ceviches", "¿existía el ceviche ecuatoriano?", "el ceviche de Ecuador es sopa de tomate", "cuando alguien admite algo es un caballero y se ganó el respeto por una opinión transparente", "en Perú es el plato bandera y patrimonio cultural", "traicionó a Ecuador", "el peruano es el mejor", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un joven ecuatoriano quedó rendido ante el sabor del ceviche peruano, a pesar de que en un inicio defendía el plato que preparan en su país.