Ecuatoriano prueba ceviche en Perú, pero pide un ingrediente más: "¿Qué pasó con el tomate?"

25/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok, un joven ecuatoriano causó la sorpresa de muchos al probar un ceviche de pota en Perú y quedar asombrado con el sabor, pero aún sentía que le faltaba algo y no dudó en pedirlo: ¡el tomate!

Como se recuerda, el ceviche es uno de los platos más populares del Perú, reconocido a nivel internacional, por el cual muchos extranjeros deciden visitar el país.

En el material audiovisual, de solo 48 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Malandro Magno, decidió realizar turismo por Tumbes para conocer su variada gastronomía y especialmente probar el ceviche peruano.

Ecuatoriano prueba ceviche de pota

Durante su recorrido llega hasta un puesto callejero donde una mujer aclara que ahí podrá probar el verdadero ceviche que "no es ecuatoriano", sino 100% peruano, dejando un poco desconcertado al extranjero.

La señora comienza a preparar el plato bandera del Perú con pota, cebolla, cancha, camote, chifle, ají, leche de tigre y algo que no solo llamó la atención del joven ecuatoriano, sino también de todos nuestros compatriotas: ¡papa rellena!

"Quién tiene el mejor ceviche, Perú o Ecuador", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones, así como alrededor de 3 mil comentarios, en la famosa plataforma china.

Pidió tomate para su ceviche

Luego, en una siguiente toma, se ve al joven probar el platillo, quedando asombrado con el buen sabor, aunque con un poco intrigado señala que solo le ponía puntuación de 8.5 porque "le faltaba el tomate".

"Superraro, extraño, superpicante, le doy 8,5 porque falta el tomate, ¿qué pasó con mi tomate?", comenta el joven en el video, generando el debate entre sus seguidores por defender el origen de este potaje.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en señalar que no debería existir duda de que el ceviche es peruano y no de otro país. Asimismo, muchos resaltaron que el ceviche no se come con tomate y menos con papa rellena.

Causó el debate

"Todo bien, pero ¿por qué el tomate?", "tomate para la sopa", "¿papa rellena? Soy peruano, pero no he comido así", "soy de Perú y nunca comí ceviche con papa rellena", "tomate para los tallarines, para el ceviche, no", "echarle tomate al ceviche es una combinación rara", "te amo señora que dice la verdad", "estás comiendo ceviche no un guiso", "como que tomate causa, hablando vainas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y causó controversia al ver cómo un joven ecuatoriano probó un ceviche de pota en Perú, quedando asombrado con su sabor, pero no dudó en señalar que sentía que le faltaba algo: ¡tomate!