"Ejemplo a seguir": Abuelito trabaja como portero y enternece las redes sociales

¡No importa la edad! En redes sociales encontramos distintos casos sorprendentes y enternecedores donde las personas de avanzada edad son las protagonistas, tal como el caso compartido por la cuenta de @nestoreduardolz, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde un abuelito decidió trabajar como portero de una tienda y poder ayudar con los gastos de su hogar.

Abuelito como portero

En el material audiovisual, de 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre se percata de la presencia de un hombre de la tercera edad sentado en una silla plegable y sosteniendo un cordón amarillo para jalar la puerta de la tienda de conveniencia cada vez que cada cliente salía de allí.

El joven, identificado como Néstor Eduardo LZ, vio cómo un grupo de niños no dudaron en dejarle unas monedas al abuelito, quien tras agradecer el gesto a los menores deja que la puerta cierre lentamente.

"Para los que no quieren trabajar", se escucha decir en el clip, que ha logrado alcanzar alrededor de 1.4 millones de reproducciones, 19 mil 700 'me gusta' y miles de interacciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el gesto de los niños que no dudaron en darle un dinero al señor por ayudarlos a abrir la puerta de la tienda. Asimismo, también aparecieron otros usuarios que criticaron que alguien de su edad trabaje y no tenga ayuda de sus familiares.

Viral en TikTok

"De verdad, el señor me sacó una lágrima. Eso es tener ganas y esperanzas", "para mí es un ejemplo, cuando uno quiere trabajar, busca la forma. Buen ejemplo", "¿disculpen, no habrá vacantes para ese puesto?", "mis respetos para esta persona. Dios me la bendiga", "debería estar descansando en su casita", "me sentía cansado, pero este señor me dio fuerzas", "debería estar acostado descansando", "qué bello, pero él debería estar descansando, lamentablemente no es así los adultos mayores siguen trabajando porque no tienes una pensión digna", "digno de admirar", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y fue compartido en otros medios de comunicación y plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo un abuelito encontró la oportunidad de conseguir un dinero extra trabajando como portero de una tienda en México.