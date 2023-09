"Ejemplo a seguir": Mujer policía causa sensación en TikTok al brindar un buen trato a una turista que se dirigía a Abancay

10/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Qué sería de nuestro país sin los turistas! Perú es considerado uno de los tantos destinos para muchos extranjeros que quieren conocer un poco más de nuestra cultura yel trato que se les brinda es vital para que sigan arribando a tierras peruanas. En ese sentido, se ha viralizado en TikTok un video de una policía saludando con cordialidad a una ciudadana de otra nacionalidad mientras se dirigía a Abancay.

"Perú país que alberga a los turistas"

El clip que se ha hecho viral muestra el momento preciso que una agente del orden realiza una intervención a una turista que iba a bordo de su motocicleta. Lo que llama la atención de este corto es la actitud nada desafiante de la efectivo policial con la mujer que se disponía a ir a una zona del interior de nuestro país.

Es común, que ante una intervención a los choferes de unidades de transporte pesado o público, en la carretera, se les pida los documentos en regla de sus unidades, y a veces, se llega a observar una actitud seria o parca por parte de algunos agentes.

Sin embargo, esto no sucedió con una ciudadana extranjera que al ser parada por una joven policía recibió un trato ameno y cercano que la sorprendió mucho y la dejó con una buena sensación por la cordialidad que le brinda nuestro país.

"¿Hacia dónde te vas?", le dijo la efectiva policial, a lo que la turista responde a "Abancay". Es allí cuando, la autoridad le indica que vaya defrente, "me imagino que estás equipada" le dice, en clara referencia a su equipaje que lleva en su moto.

"¡Qué bonito! Me gustaría que me lleves atrás" le dijo la policía, a lo que la joven le responde que "no tenía espacio si lo hubiera tenido con gusto la hubiera llevado".

Luego de ese ameno encuentro, la agente del orden se despide de ella, y la motociclista sigue su camino rumbo a su destino: la bella ciudad de Abancay en la región Apurímac.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Como era de esperarse este corto no tardó en difundirse y ganar aceptación en la plataforma china y recibió comentarios alentadores en torno a la actitud del miembro de la PNP en su trabajo en la carretera.

"Un gran ejemplo", "la turista se llevó una buena imagen de nuestro país, hay que celebrarlo", "todos deberían ser así", "Marca Perú lo hacemos todos".

De esta manera, una policía se hizo tendencia en TikTok al tratar de buena manera a una turista extranjera que estaba de paso hacia la ciudad de Abancay.