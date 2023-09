"El amor eterno sí existe": Joven conmueve al tomar desayuno junto a la tumba de su esposa

En las redes sociales abundan un sinfín de videos donde muchas veces los mismos usuarios suelen contar su vida diaria. En esta ocasión, un joven conmovió a más de uno al prepararse el desayuno y luego tomarlo junto a la tumba de su esposa.

No cabe duda que, recordar y rendirle homenaje a un ser querido fallecido es una muy buena manera de procesar el dolor que causa la pérdida. Además, se convierte en una bonita manera de mantener viva su memoria.

Así lo demostró un joven que, mediante su cuenta de TikTok, compartió un íntimo momento entre él y su esposa fallecida. En el material audiovisual de 1 minuto y ocho segundos de duración se observa al usuario preparándose un desayun mientras pide que jamás dejen de recordar a sus seres queridos fallecidos, ni mucho menos dejar de visitarlos.

El video publicado por el usuario @peloncito__loco y titulado 'Viudo pero siempre recordándote', se volvió inmediatamente viral y obtuvo una suma de 5 millones de 'me gusta', alrededor de 57 mil comentarios y un total de 36. 3 millones de reproducciones en la plataforma china de TikTok.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar al video viral, dejando muchísimos comentarios donde expresaban su apoyo al joven, quien perdió a la mujer de su vida y se rehúsaba a dejar de pasar momentos con ella.

"Me dieron ganas de llorar eso sí es amor eterno, un amor tan bello y hermoso", "Amor eterno, lealtad... Qué bonito", "El verdadero amor eterno", "Ella no se equivocó en elegirte como esposo y como padre de sus hijos sin duda ella los dejo en buenas manos", "Gracias por seguirla recordando con mucho amor", "Sentí como se le hizo un nudo en la garganta lo siento mucho", "Hablas como si ella estuviera contigo que bonito amor el de ustedes . Ella dónde está los cuida a tus hijos y a ti", "Sentí mucha nostalgia que hermoso amor que ni la muerte puede separar bendiciones", "Cosas que me hacen seguir creyendo que existe el verdadero amor" o "El verdadero amor eterno", fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.