"¿El envío es seguro?" Joven vende 1 limón a S/160 y regala pack de maquillaje

09/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las últimas semanas, las redes sociales estallaron con distintos casos virales donde las personas exponen las peculiares situaciones que hallan en Perú ante el incremento del precio del limón. Algunos emprendedores buscan la forma de atraer a sus clientes, como el compartido en TikTok, donde una joven ofrecía un limón a S/160 y gratis se llevaban un pack de maquillaje.

Este cítrico, muy solicitado por todos para preparar distintos platillos y bebidas refrescantes, ha generado mucha polémica, ya que es muy difícil de adquirir en la actualidad debido a su precio, por lo cual muchas familias buscan la forma de ahorrar y no ver tan afectada su canasta familiar.

¿Limón a S/160?

En el material audiovisual, de un minuto y nueve segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven emprendedora comienza a explicar los pasos que pueden seguir sus seguidores en su red social, para que compren un limón a un precio, que para muchos fue demasiado: ¡S/160!

"Pídelo como: quiero el pack limón", se lee en la breve descripción del clip, que ha generado miles de interacciones y alrededor de 1.1 millón de reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Creativo marketing?

Sin embargo, algunos peruanos como esta joven idean estrategias de marketing para atraer a sus clientes y generar más ventas en sus negocios, por lo cual no dudan en usar este producto muy solicitado.

Es así como en la escena, la chica ofrece este cítrico y explica que tras adquirirlo podrían llevarse como regalo algunas paletas con sombras, rubores, correctores y labiales en crema. Además, detalló que podían obtener seis labiales líquidos, un estuche de sombras que incluía una pinza y molde de cejas.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y calificar que todo se trataba de una broma para atraer más compradores. Sin embargo, otros usuarios señalaron que de ser cierto estarían molestos por ver cómo se aprovechan de la crisis económica que vive el país.

"No pienso utilizar el maquillaje, pero por el limón saco mi billetera", "la mejor promoción", "¿el envío del limón es seguro?", "esto es marketing", "¿pero sí viene el limón?", "¿el limón no tiene tecnopor?", ya, pero júrame que es buen limón", "bueno, el limón se ve bien verdecito, está tentadora la propuesta", "tiene harto jugo el limón", "oferta que no puedo dejar pasar", "ja, ja, ja, qué bromista", "¿160? Limón seco seguro", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver la idea que tuvo una joven peruana para ofrecer un limón a S/160 e indicar que gratis se llevaban un gran pack de maquillaje.