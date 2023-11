"El gran combo": ¡Alucinante! Joven sorprendió en cine al llevar 'canchita extra extra grande'

02/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se ha viralizado un video realmente sorprendente para los amantes del cine. Un joven fue captado llevando una 'canchita extra extra grande' en un conocido centro de entretenimiento.

"Grandes porciones"

El clip viral titulado: "Como cuando te gusta la canchita y pides la extra extra grande" le pertenece a la cuenta @evelin_stayy y nos muestra la particular forma de transportar una caja de palomitas de maíz por parte de un muchacho.

La canchita se ha convertido en el insumo 'casi obligatorio' de las personas que normalmente gustan de pasar un buen rato frente a las grandes pantallas viendo su película favorita.

Y es que la oferta de filmes es variada, 'para todos los gustos' y asistir a una depende del interés que se tenga por uno de estos. El ir acompañado es algo recurrente, pero ir solo también es una buena opción que 'hace falta normalizar' en la sociedad, ya que de todas maneras se genera rédito en el ambiente cinematográfico.

En TikTok se ha viralizado un video donde el protagonista es un chico que trabaja en un conocido cine y que en su rutina diaria de labores se le ve portando un singular objeto para el asombro de sus compañeros: una 'cajota' de cancha.

Al parecer, en ese momento estaban preparando y dejando todo listo para el inicio de funciones del día, por lo que el curioso producto era una maqueta de la oferta de pop corn.

Según refieren los cibernautas, el local donde se registró este hecho inusual fue en Qhatu, Santa Clara.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el corto de 20 segundos no tardó en viralizarse en la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 30.6 mil me encantas, 754 me encantas, 33 comentarios y 78 guardados.

Las reacciones ante este hecho poco usual dentro de un centro de entretenimiento de este tipo fueron los más ocurrentes: "Vamos al cine, compramos este combo extra", "me encanta la canchita dulce", "sobrado te la acabas", "justo buscaba esa cancha para canjear", "automáticamente mis riñones", "un poco más grande no había", "es irreal, pero parece cierto", "ofertón", "igual de grande que el panetón de T*****", "en el Perú nunca te aburres", "grande mi país", "qué buena", "cosas extraordinarias".

De esta manera, un singular hecho ocurrido en un conocido cine de Lima ha llamado poderosamente la atención de los cibernautas: un joven llevando una 'canchita extra extra grande'.