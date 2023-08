¡El paso sopero! Spiderman aparece en medio de show de Yahaira Plasencia y cantante tuvo inesperada reacción

El show de la 'Patrona', Yahaira Plascencia, se vio interrumpida por la sorprendente aparición de un hombre vestido de 'Spiderman', quien no dudó en sacar los pasos prohibidos y realizar su famoso "paso sopero".

Uno de los asistentes al festival realizado en el distrito de Mi Perú (Callao) captó el inusual suceso que se dio mientras la cantante brindaba un espectáculo frente a un gran público.

El video se hizo viral en Tiktok y hasta el momento cuenta con más de 50 mil reproducciones, 425 comentarios, cerca de 6 mil likes y al menos 479 personas han decidido guardar el divertido material audiovisual.

El famoso 'Spiderman' de la plataforma china hizo su aparición cuando la salsera se encontraba cantando frente a decenas de personas que asistieron al festival del distrito chalaco.

La cuenta @Spidermanbusetero97 compartió desde el segundo 1 de su particular irrupción en el escenario y mostró como el hombre dejó atónitos a todos con su movimiento de caderas.

Incluso, la propia Yahaira Plascencia comenzó a reír cuando se dio cuenta de lo que estaba por suceder. Lejos de intimidarse por la mirada del público, 'Spiderman' no solo se puso a bailar junto a la salsera, sino que también le dedicó un par de pasos.

Es así como el famoso "paso sopero" entró en escena y las cámaras de muchos de los presentes comenzaron a enfocarse en el divertido sujeto. Incluso, los camarógrafos de Domingo de Fiesta quedaron sorprendidos por la demostración del talento.

Sin la menor molestia, Yahaira aprovechó el momento para divertirse y bailar junto al hombre que irrumpió su show. Sonriente, lo acompañó a retirarse del centro de la pista y volver junto al público, quienes lo recibieron con aplausos y llenos de risas.

Contentos con la intervención del joven bailarín, algunas personas se quedaron junto a él y se pusieron a bailar en conjunto.

El video no pasó desapercibido en las redes sociales y los usuarios del ciberespacio no tardaron en dejar sus divertidos comentarios sobre lo sucedido.

"Nadie se salva del paso sopero", "El paso del ginecólogo es todo man", "Hasta la conductora no se salvo del paso sopero", "El paso sopero no tenía que faltar", "Ni Coto, ni la Foca... sino el Busetero. Me dejas bien causa", "Que buena terapia arácnido", fueron algunos de los comentarios.