"¿El real aire acondicionado?": Taxista sorprende con 'jardín' dentro de su auto

05/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok encontramos los casos más insólitos y curiosos, como el compartido por la cuenta de @robertc2196, donde se ve a un taxista tener y cuidar de un 'jardín' dentro de su vehículo.

Muchas personas tienen pasatiempos como cuidar animales, bailar, jugar hasta sembrar plantas en sus casas, pero esta vez un hombre causó el asombro de todos los seguidores de las redes sociales por no dudar en tener 'un peculiar jardín' dentro del transporte que usa para llevar el 'pan de cada día'.

Taxi con jardín incluido

En el material audiovisual, de solo nueve segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven se acerca a un vehículo y se percata que en la parte delantera hay varias plantas, helechos e incluso algunos animalitos de juguetes que simulan a una jungla.

Al momento de conversar con el conductor del taxi, se entera de que hacer que crezcan estas plantas, de esa forma le tomó alrededor de un año y medio, tras los constantes cuidados que le da como rociar agua a diario y ventilar el ambiente, evitando así que su querido 'jardín' se marchite.

"Taxista ecofriendly", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado obtener miles de interacciones y alrededor de 175 mil reproducciones en la famosa plataforma china.

Al finalizar el video, el taxista no duda en dejar un mensaje a todos los seguidores de la cuenta de TikTok: "Amen las plantas y los animales", causando distintas reacciones y curiosos comentarios por la peculiar escena.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó que todos tomaran con buen humor la escena. Además, otros internautas no dudaron en expresar que les gustaría que "otras personas tengan conciencia ambiental".

Viral en TikTok

"El carro del profesor de Biología", "cuando tenga carro no diré nada, pero habrá señales", "yo pensaba que ya lo había visto todo", "no me den ideas", "es un genio, hace lo que quiere", "el verdadero oxígeno", "el Uber o Didi ecológico", "él sí tiene conciencia ambiental", "el real aire acondicionado", "en Perú no te aburres", "solo pasa en Perú", "el verdadero auto amigable con el medio ambiente", "quiero ser él de grande", "me encanta como señora en potencia de las plantas", "procura su oxígeno", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales al ver cómo un taxista no dudó en hacer un peculiar 'jardín' en la parte delantera del copiloto de su vehículo.