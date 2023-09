"El último abrazo": Abuelito se despide de su hermano menor en su lecho de muerte

12/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La partida de un ser querido es el momento más difícil para una persona y no dudan en recordar cada momento que vivieron juntos, como el caso de un abuelito que dio el último abrazo de despedida a su hermano menor, quien padece de una enfermedad terminal a sus 92 años de edad.

En el material audiovisual, de solo 32 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre de avanzada edad llega a la habitación de un hospital con una silla de ruedas para lograr ver a su pequeño hermano, con quien vivió divertidas aventuras, compartió buenos y malos momentos familiares, pero que siempre amó.

Triste despedida

La escena compartida por sus demás familiares demuestra cómo este nonagenario llegó para poder despedirse de su hermano pequeño y con paso lento por la edad, se va acercando hasta la cama donde está postrado, y al inicio ambos se dan la mano, pero por la emoción terminan con un fuerte abrazo y entre lágrimas.

Según revelaron sus familiares, el hermano menor no pudo vencer una enfermedad terminal que lo aquejaba y solo le quedaba tiempo para poder despedirse de sus seres más queridos, como el hombre que siempre estuvo para él: ¡su hermano de 96 años!

En la habitación, donde se encontraban otras personas de avanzada edad, se escucha decir al hermano mayor un "te quiero" a su hermano 'pequeño', al que ha visto nacer, crecer y del que ahora tiene que despedirse.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas por la escena y en recordar los buenos momentos que viven al lado de sus abuelitos y seres más queridos. Asimismo, aprovecharon en señalar que se debe valorar el amor familiar.

Valorar cada momento juntos

"Esto es una bendición, tener la oportunidad de poder despedir a tu ser querido es algo que no todo mundo tiene", "mientras más mayor me hago, más pienso en esto. El cuerpo se muere, aunque no nos demos cuenta, pero el amor no se acaba", "este vídeo es una invitación para disfrutar la vida, para abrazar más y enojarse menos", "lo único real es el amor", son algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un abuelito rompe en llanto al dar el último abrazo a su hermano menor, quien yace postrado en la cama de un hospital por una enfermedad terminal.