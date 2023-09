¡El último adiós! Abuelito se despide entre lágrimas de su esposa en su lecho de muerte

18/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos casos conmovedores y enternecedores donde muchas parejas demuestran su amor incondicional y comparten los momentos más emotivos que viven juntos, así como se ve en el video de @fannyvalencia09, en la plataforma de TikTok, donde un abuelito se despide entre lágrimas de su querida esposa en su lecho de muerte.

En el material audiovisual, de solo 19 segundos, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Fanny compartió una desgarradora escena donde sus queridos abuelitos viven una triste etapa: ¡despedirse de quienes más aman!

Se despidió de su amada

Su abuelito sostiene fuerte las manos de su querida esposa y con voz suave comienza a indicarle cuánto la ama y lo mucho que la extrañará tras su partida, ya que no logró superar una enfermedad y Dios la aparta de su lado.

Comienza a recordar los momentos más alegres que pasaron juntos a lo largo de los 73 años que llevan de casados y, con un tierno abrazo acompañado de varios besos en el rostro, el señor no puede evitar romper en llanto, pero logró indicarle que pronto la acompañaría "si Dios se lo permitía".

"Por allá nos vemos, hija. Si Dios nos da licencia. A mí se me acabó el mundo", se le escuchaba decir al abuelito en el clip, logrando alcanzar miles de interacciones y alrededor de 1 millón de reproducciones en la famosa plataforma china.

Recuerdan sus mejores momentos

Por su parte, su nieta Fanny, también triste por la repentina partida de su querida abuelita, quien siempre estuvo para ella como su confidente y buena amiga, no dudó en colocar como descripción del video: "Tres días antes de que te fueras abuelita, todavía lo recuerdo como si fuera ayer. (...) Fue entonces cuando vi que te irías en paz, cuidando a mi abuelito desde el cielo y a todos los que amas. Te extrañaremos mucho, pero gracias a Dios ya no estás sufriendo y estás en el cielito lindo".

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas por la tierna escena y en aprovechar en recordar los buenos momentos que vivieron al lado de sus queridos abuelitos.

Viral en TikTok

Por otro lado, algunos internautas señalaron que uno debe aprovechar cada segundo al lado de sus seres queridos y no esperar al último momento para decirles cuántos los quieren.

"Solo puedo decir que mis respetos para ese gran hombre que despide a su compañera de batallas con dolor"; "ese sí es amor del bueno", "no sabemos nada del amor", "se me hizo un nudo en la garganta", "amor eterno y verdadero", "yo no estoy llorando... Ustedes están llorando", "el verdadero 'hasta que la muerte nos separe'", "cuánto quisiera que mi matrimonio sea como el suyo, se nota el amor que se tienen", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo al ver cómo un abuelito rompía en llanto al despedirse de su esposa en su lecho de muerte y recordar los gratos momentos vividos a su lado en los 73 años de casados.