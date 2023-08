"Empatía por el que necesita": Abuelitos conmueven por pedir a un trabajador que no le corten la luz

17/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos casos virales donde se muestran las acciones más solidarias y muestras de empatías, tal como el video compartido por la cuenta de @pineco26, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde una pareja de abuelitos, al no contar con el dinero suficiente, ruega a un trabajador que no le corten el servicio eléctrico.

Conmovido por el pedido

En el material audiovisual, de 36 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven se acerca a una vivienda para cumplir con su trabajo diario, como el cortar el servicio eléctrico a las personas morosas y que no cumplen con pagar a tiempo. Es así como llega a la casa de una pareja de adultos mayores y se ve conmovido por las palabras de la mujer.

Viral en TikTok

En la escena se ve cómo un veterano señor empieza a colocar unas monedas para que su esposa entregue al joven, pero al ver que no alcanzaba para cubrir los gastos, la señora le pide al chico que "por favor, no le corte la luz", por lo cual, él no dudó en indicarle que mejor use ese dinero en otras cosas que necesite y que no procedería con la cancelación de su servicio.

"Ya le puse la luz señito, más bien cúrese esa heridita que está ahí", se escucha decir al joven trabajador, quien no pudo resistirse al pedido de la pareja.

¿Qué dijeron los internautas en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y logró acumular alrededor de 3.2 millones de reproducciones y 198.7 'me gusta'. Además, generó miles de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas con la escena y en aplaudir al joven por demostrar empatía y solidaridad.

"¿Quién cuidará de ellos?", "qué lindo gesto, sería bueno que nos digan dónde viven esos abuelitos para ayudarlos", "no soporto que los hijos o nietos sean tan indiferentes", "todo lo que haces te regresa hermano, serás bendecido", "eso es empatía y tener criterio, qué maravilla que existan personas como tú", "si nos sacan el impuesto para pagar a esos vagos del Congreso, por qué con ese dinero ayudamos a los ancianitos qué de verdad lo necesitan", "te acabas de ganar el cielo y la gloria con esa acción", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo un joven se mostró conmovido ante la petición de la pareja de ancianos, por lo que realizó una emotiva acción.