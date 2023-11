Emprendedores improvisan para entregar pedido de costura ante corte de luz: "La unión hace la fuerza"

06/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok los pequeños negocios generan contenido valioso que son viralizados rápidamente. Esta vez, unos emprendedores tuvieron que improvisar para entregar un pedido de costura ante el corte inminente de luz.

"Ante la falta de luz, soluciones"

El clip viral titulado: "Cuando se te va la luz y toca improvisar" le pertenece a la cuenta @alexanderghp1 y nos muestra la reacción de dos microempresarios, que se dedican al rubro textil, ante un inconveniente del servicio eléctrico.

La responsabilidad por realizar lo que se tiene encomendado es vital, y más aún si es tu propio emprendimiento. Esto lo demostraron dos personas que se dedican a la costura, a quienes en una ocasión se les fue la luz de su taller.

Ante esta situación, ambos no se quedaron de manos cruzadas. La mujer, quien aparentemente es la madre del joven, hizo girar el volante, mientras este último continuaba con el trabajo que le tocaba terminar.

Esta actitud de asumir los retos pese a las dificultades fue muy valorada por los cibernautas en la plataforma china, donde dejaron sus mejores comentarios al respecto.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de treinta y dos segundos no tardó en viralizarse en la plataforma china, ya que hasta el momento cuenta con 51.3 mil me encantas, 1 240 comentarios y 3 796 guardados.

Las reacciones fueron diversas ante la forma de solucionar los problemas por parte de los pequeños empresarios: "Eso es saber resolver un problema con actitud", "el verdadero. Juntos a la par", "a eso le llamo 'trabajo en equipo' me encanta que en lugar de cuestionar se pongan a solucionar", "una manivela (mango) en la polea y podrán usarlo las veces que quieren o no tengan luz", "qué belleza de video, me siento tan conmovido porque solo los que viven algo así entienden el compromiso", "qué creativos", "creatividad excelente", "eso no es fuerza, es trabajo en equipo", "en caso de emergencia manual, buena idea", "por eso tengo a la mano una máquina antigua, esas de pedal", "eso se llama responsabilidad, ingeniárselas como sea con tal de cumplir", "por eso la máquina debe ser dual, a pedal para conectarla a la electricidad", "energía ilimitada", "nooo qué genios", "la unión hace la fuerza".

De esta manera, dos emprendedores se hicieron tendencia al buscar solución para entregar los trabajos de costura que les faltaba concluir por el corte de luz en su zona.