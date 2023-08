"¿En qué estaban pensando?": Franceses querían reemplazar el choclo por alverjitas en el ceviche

25/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven peruana identificada como Brighitteva, en la famosa plataforma de TikTok, causó revuelo en las redes sociales al contar cómo un par de franceses le pidieron que use choclo en vez de alverja en su preparación de ceviche.

En el material audiovisual, de un minuto y 17 segundos de duración, se ve el preciso momento en que nuestra compatriota aparece sosteniendo un bowl con algunos trozos de pescado para luego proceder a relatar su experiencia al preparar un plato bandera como el ceviche, en Francia.

¿Alverja en vez de choclo?

La joven indicó que dejó todo casi listo para que los franceses puedan terminar de preparar el ceviche, pero quedó en shock al escucharlos hacer una insólita petición. ¿De qué se trataba?

"Yo preparé el ceviche. Le dejé (a la jefa) todo servido en una fuente. Corté el camotito a un costado, todo sancochado. Pero ¿saben lo que me dijeron? ¿Podemos reemplazar el choclo por la alverjita?", se escucha decir indignada a la joven frente a la cámara.

Se negó a la petición

Brighit no dudó en responderles con un rotundo "no", porque consideraba que era "un pecado" que trataran de cambiar los ingredientes de uno de los platos más representativos de la gastronomía del Perú, que encanta no solo a nosotros sino a nivel internacional.

"Tenía miedo de que les mande al baño porque de entrada iba a haber ensalada de tomate con mozzarella. Obviamente, el queso no puede faltar en una cena de franceses", contó la joven en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 92.5 millones de reproducciones en la plataforma china.

Al finalizar la escena, la peruana indicó que todo salió bien, ya que aprendieron a respetar la receta original del ceviche y solo tuvo palabras de felicitaciones por el delicioso manjar que probaron.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de internautas que se mostraron indignados por saber que existen personas que tratan de colocar ingredientes que no corresponden en la preparación de este platillo. Por otro lado, también aparecieron palabras de felicitaciones hacia la joven por mantenerse firme y no ceder a la petición de los franceses.

"El ceviche peruano es único, no puedes cambiarlo", "qué tal mezcla", "me desmayo", "lanzó la mirada asesina cuando le dijeron eso, con la comida no se metan", "eso es un delito", "ellos siempre quieren reemplazar algún ingrediente", "una de las mejores gastronomías", "ja, ja, ja, le lanzó la mirada asesina si le dicen eso, con la comida no te metas", "me desmayo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y polémica en redes sociales tras ver cómo una joven tuvo una insólita petición por parte de algunos franceses: ¡preparar ceviche pero con alverja en vez de acompañarlo con choclo desgranado!