¿En verdad la quiere? Hombre afirma que si su mujer se pone gorda no dudará en dejarla

En redes sociales encontramos los casos más polémicos y controversiales, como el compartido en TikTok, donde un hombre no dudó en afirmar que dejaría a su novia si es que ella se pone gorda, a pesar de las críticas.

Muchas parejas deciden compartir con sus seguidores sus vivencias y experiencias vividas al lado del "amor de sus vidas", así como las condiciones que tienen dentro de sus relaciones para tratar de "llevar la fiesta en paz".

En el material audiovisual, de solo 38 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre brinda una entrevista para hablar cómo es su relación con su actual pareja y dejó sorprendido no solo al entrevistador sino también a todos sus seguidores. ¿Por qué?

El chico explica que no le importa las críticas de los demás, ya que los motivos que tiene para sus afirmaciones es que se preocupa por la salud de su novia, incluyendo ejercicio y una alimentación equilibrada para que viva más años.

"¿Mala persona yo? Por tener un estándar mínimo para mi mujer , para que esté saludable, el no permitir que ella no haga ejercicio y coma bien y mantenerla, en check para que esté saludable y viva más años. Bro, tú eres la mala persona que permite que tu mujer esté gorda. ¿De verdad la quieres?", expresó el joven en @adriansaenzpodcast.

Incluso señaló que por más 'hate' que le lancen él seguirá haciéndose rico, así que no le importa el qué dirán de los demás.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron indignadas por la decisión del joven sobre controlar el estilo de vida de su novia.

"Nene, la belleza no es eterna", "ojalá nunca conozca hombres que piensen así", "entonces no está enamorado", "creo que no usa las palabras correctas, pero en sí tiene razón", "aunque lo de tener un estándar está bien, creo que hay que tener un poco de compresión", "tu mujer no es una extensión tuya, es un ser individual a ti. Que está contigo porque sus motivos tendrá", "estoy de acuerdo, pero tampoco al extremo de dejarla", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.