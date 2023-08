"Encontré el amor": Venezolanas sorprenden al contar lo que les pasó tras llegar a Perú

18/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos extranjeros llegan al Perú para conocer las tradiciones y costumbres que posee el país, pero otros deciden buscar nuevas oportunidades de vida e incluso encontrar el amor. Es así como el video compartido por la cuenta de @Dallivi Sánchez, en la famosa plataforma asiática de TikTok, muestra a un grupo de mujeres venezolanas revelar lo que les pasó desde que arribaron al país.

Venezolanas en Perú

En el material audiovisual, de 28 segundos de duración, se ve a cinco jóvenes venezolanas deciden contar por turnos lo que esperaban conseguir en el Perú y que fue realmente lo que obtuvieron con el pasar de los tiempos. Algunas señalaron que no esperaban enamorarse de un peruano, que aprendieron a respetar la cultura y que solo buscaban diversión y turismo.

"Llegué a Perú pensando que iba a quedarnos con unas vacaciones y llevo dos años acá", "llegué a Perú a trabajar y salí prestada", "llegué a Perú por seis meses a comprarme una casa y llevo cinco años sin nada", "en Venezuela me gustaban los extranjeros y me casé con un peruano" y "llegué a Perú buscando estabilidad y terminé en un psicólogo", fueron algunas de las opiniones que dieron las jóvenes extranjeras ante la cámara.

El clip causó gran revuelo en las redes sociales y logró obtener miles de interacciones y casi 2 mil 'me gusta' en la plataforma china por las peculiares reacciones de las jóvenes.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y en señalar que a pesar de todo se las veía felices en tierras peruanas.

Viral en TikTok

"Perú chévere", "viva Venezuela", "con Dios por delante, todos los buenos deseos se harán realidad", "me encanta la que quería comprar casa", "la alegría no tiene precio", "lleva cinco años sin nada", "me encanta ver mujeres luchadoras y felices", "lo máximo", "soy peruana y me alegra ver mujeres felices sin importar su nacionalidad", "me gustó la del psicólogo", "5 años es nada, seguimos con fe", "al final no sabían si festejar o darle un abrazo", "espero puedan cumplir las metas que tenían cuando llegaron a mi país", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo cinco mujeres venezolanas revelaban lo que les pasó tras llegar a Perú.