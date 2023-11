¡Entre lágrimas! Joven causa polémica al pedir que la mantengan porque "no nació para trabajar"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido por la famosa plataforma china de TikTok, donde una joven tiktoker causó asombro de sus seguidores al pedir que alguien esté dispuesto a mantenerla porque no le gusta trabajar.

Muchos jóvenes se ven frustrados por no lograr encontrar un trabajo de forma rápida y tratan de encontrar la forma de conseguir dinero a través de otros medios, a pesar de que no sean las correctas, causando controversia entre sus seres más cercanos.

En el material audiovisual, de solo 24 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven argentina, identificada como Nani Unu, comparte a diario sus principales actividades, pero esta vez sorprendió al hablar ante las cámaras de su celular y expresar su frustración por no tener dinero.

"Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar", se escucha decir a la joven, en un inicio del clip, que logró miles de interacciones en la plataforma asiática.