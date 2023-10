"Entre pobres no nos vamos a robar": Joven víctima de robo envía contundente mensaje a ladrones

05/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En un episodio fuera de lo común durante el popular show de YouTube 'Hablando Huevadas', conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, una joven decidió tomar el micrófono para hacer una queja pública impactante: había sido víctima de un robo, y quería dirigirse directamente a los ladrones responsables.

Inusual queja pública

El incidente ocurrió en medio de la grabación del programa 'Hablando Huevadas' que cuenta con una gran audiencia en línea. La joven decidió utilizar esta plataforma para exponer su experiencia y lanzar un mensaje claro a los delincuentes. "Para ser ladrón, hay que ser más inteligente", declaró con firmeza.

Si bien la identidad de la joven se mantiene en el anonimato, su discurso continuó con una polémica afirmación. Sugirió que los ladrones deberían dirigirse a personas con mayores recursos económicos. "Deberían robar a los congresistas", expresó provocando risas tanto en los anfitriones, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, como en la audiencia que seguía el espectáculo de 'Hablando Huevadas'.

Su emprendimiento fracasó

La joven, sin embargo, no se detuvo allí. Su reclamo se extendió más allá de los ladrones y tomó un giro inesperado hacia el astro rey: el sol. Sí, como lo lees. Argumentó que, para compensar la pérdida por el robo, había decidido emprender un negocio.

La joven se dedicó a confeccionar batas para el invierno, pero, de manera irónica, esta estación no se presentó con el frío esperado. En otras palabras, las ventas de sus batas se vieron afectadas debido a la inusual calidez invernal, lo que resultó en un fracaso comercial.

Este episodio inusual en 'Hablando Huevadas' no solo sorprendió a la audiencia, sino que también generó una serie de reacciones en las redes sociales. Algunos elogiaron la valentía de la joven al expresar sus quejas públicamente, mientras que otros se divirtieron con su sentido del humor peculiar y su enfoque único para lidiar con la adversidad.

Algunos de los comentarios que tiene el video de 'Hablando Huevadas', compartido en TikTok, fueron: "Me hizo el dia la actitud de la señorita", "No le veo fallas en su lógica", "Me gustaría ser amiga de esa chica", estaría todo el tiempo riéndome", "Felizmente no le robaron la sonrisa", "Tiene razón entre pobres no vamos a robarnos", "Quisiera ser como la chica de contar mis problemas", y más.

Sin duda, el valiente testimonio de esta joven víctima de robo y su inusual mensaje a los ladrones ha dejado una marca indeleble en las redes sociales.