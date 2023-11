¡Era el alma de todas las fiestas! Realizan velorio dentro de una discoteca en El Salvador

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un hecho insólito ocurrido en El Salvador, donde un grupo de personas decidió cumplir con el último deseo de su ser querido fallecido: ¡velarlo en una discoteca!

El momento de despedir a un familiar o amigo, por su inesperada muerte, es el más difícil de todos y que no se logra superar en corto tiempo. Por ello, algunos prefieren hacerlo de una forma muy peculiar y sorprendente que quede marcado en las memorias de todos los asistentes al funeral.

En el material audiovisual, que circula en distintas plataformas, se ve un ataud de color blanco en el medio de una pista de baile de una discoteca, y a una mujer que quiso salir bailar al frente del fallecido, en su honor. Según la información dada por algunos familiares, el difunto era 'el alma de todas las fiestas', por lo cual, fue su último deseo ser despedido de esa forma: ¡con mucha alegría y cero lágrimas!

Mientras la mujer sacaba a relucir sus mejores pasos al ritmo de la música, los demás se quedaban quietos mirando la escena y las fotografías que se proyecta en una pared del local, donde se veía al difunto y las actividades que realizaba en vida con sus seres más queridos.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en señalar que a ellos también les gustaría ser despedidos de la misma forma.

"Al cliente lo que pida y si el eso quería por que no complacerlo", "cada quien, yo no le veo nada de malo, el difunto quería su último festín", "en un velorio así no d sueño y muerto feliz", "muchas personas piensan que un velorio es tristeza, no se dan cuenta que el que se fue solo quiere que sean felices y vivan tanto como él", "yo también quiero un velorio así", "déjenlo en paz", "ojalá usen todos mis ahorros para despedirme así", "¿cómo es posible este suceso?", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.