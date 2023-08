"Es que ella siempre miente": Madre interrumpe clase para exigir saber la nota de su hija

19/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las madres siempre están pendientes de las actividades que realizan sus hijos y están dispuestas a todo con tal de brindar su bienestar. Es así como el video compartido en la plataforma asiática de TikTok, una madre causó polémica por la forma en que interrumpió la clase de su hija para pedirle a su profesor que le diga la nota que obtuvo en su materia.

Madre exige saber la nota real

En el material audiovisual, de 58 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Mario Vélez decide compartir con todos la videoconferencia que tenía junto a sus demás compañeros de clase, pero lo que más le llamó la atención fue escuchar que la madre de una de sus amigas interrumpió la clase para realizar una petición a su profesor.

Sin importarle que el resto de los alumnos la escuchaban, la madre, de forma alterada, pidió al profesor que le diga la nota verdadera que obtuvo su hija, causando el asombro de todos los presentes.

Docente se niega al pedido

A pesar de su exigencia, el docente no le dijo la calificación de la alumna y le increpó a la madre que la joven era mayor de edad y que la nota se le da a la representante legal.

"La representante legal es ella misma", manifestó el docente intentando calmar la situación, pero quedó sorprendido por la respuesta de la progenitora: "Es que ella miente. Ustedes no dan apoyo, ¿qué le cuesta darme a mí la nota? No ha pasado nada...".

Al ver que la señora no entendía, el profesor indicó que ella está invadiendo una zona de la universidad y que le pedía que sepa que él no le puede dar ningún tipo de información de la estudiante. "La estudiante es su representante legal, ella es adulta", recalcó.

¿Qué dijeron los internautas en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron en contra de la actitud de la madre, señalando que debió esperar o acercarse a la misma universidad a hablar personalmente con el docente y "no hacer pasar vergüenza a su hija". Por otro lado, otros usuarios se mostraron a favor del docente al indicarle que la joven era mayor de edad y podía defenderse sola.

"Bro muchos dicen mal que el profesor no le dio la nota, pero en registro aparece es el nombre de la hija, no de la mamá", "si la mamá le paga la universidad tiene derecho a saber la nota", "debería preguntar por interno al profesor, no delante de los alumnos o llamar a la universidad", "qué fácil para la U decir que ella es adulta, pero quien paga no es ella sino los padres", "el único que tiene acceso es el titular", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran polémica en redes sociales por ver quién tenía razón en la escena donde una madre pedía a un profesor que le diga la nota real de su hija porque no le creía debido a sus constantes mentiras.