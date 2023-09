"Es por mi bien": Hombre afirma que los maltratos de su esposa son porque lo quiere

11/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas parejas hacen uso de las redes sociales para demostrar cuánto se quieren y las cosas que están dispuestos para ver felices a su ser amado. Sin embargo, esta vez, el video compartido en YouTube y viralizado en TikTok, causó controversia al ver cómo un hombre trataba de justificar que su mujer le pega por su bien y porque así le demuestra su cariño.

¿Por su bien?

En el material audiovisual, de un minuto y 28 segundos, se ve cómo un hombre ofrece algunos productos en una carretilla y al parecer fue molestado por otras personas por la forma en que su esposa lo trataba frente a todos, a lo cual él no dudó en defenderse con una polémica respuesta. ¿Qué dijo?

"Si mi mujer me pega es por mi bien, no sea sapo llave. Esa es la que yo quiero y no la voy a dejar", es la respuesta que se escucha en el clip, que ha generado miles de interacciones y alrededor de 1.6 millones de reproducciones en la plataforma china (@nottjoel2).

Luego, el señor trata de seguir respondiendo a quienes lo critican "por dejarse gritar por su amada", indicando que es asunto suyo y nadie más tiene por qué interferir.

Usuarios reaccionan al clip

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó la indignación de cientos de personas que no dudaron en mostrar su opinión ante un "posible caso de violencia doméstica".

Rechazan la violencia

Dicha frase causó la alarma de muchos internautas por no aceptar que tanto un hombre como una mujer reciban maltrato, ya sea físico o psicológico, por parte de sus parejas, y muchos menos que se trate de justificar como un "acto de amor".

"Ningún acto de violencia, sin importar el género, debería de justificarse", "no sé por qué lo toman con humor", "espero solo sea una broma", "pobre hombre", comentaron algunos usuarios.

Por otro lado, aparecieron otros usuarios que tomaron con humor la escena y no dudaron en dejar sus más divertidos comentarios.

"Así le dije a mi mamá, pero no lo entendió", "si no es así, no quiero nada", "de miedo nada, miedo solamente a Dios y a mi esposa", "es por mi bien, yo lo sé amor", "dónde se consiguen de esos", "yo amor, me dejo nomás", "yo en un futuro", "así tiene que ser", "así de sencillo", "si la mujer te pega es porque algo hiciste mal", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó opiniones divididas al ver cómo un hombre gritaba "a los cuatro vientos" que su mujer le pegaba por su bien.