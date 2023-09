"Es tu auto o yo": Joven se cansó de los 'dramas' de su pareja y se rebela ante ella

01/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok, un joven causó revuelo por su peculiar e insólita respuesta al mostrarse cansado de las constantes peleas y dramas que vive al lado de su novia, por lo cual no dudó en pedirle que se baje de su auto.

Cansado de sus 'dramas'

En el material audiovisual compartido por la cuenta de Dulce Lili, en la famosa plataforma asiática, y de solo 18 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre peruano maneja tranquilamente su vehículo hasta que su novia, quien está a su lado, empieza a pedirle que cambie la música porque no es de su gusto.

"Amor no me gusta esa música, por favor cámbiala", se escucha decir a la chica como petición en el clip, generando miles de interacciones y alrededor de 2 millones de reproducciones en la plataforma china.

Le pidió que se baje del auto

A lo cual, el chico cambia drásticamente sus gestos y muestra su molestia porque a él sí le gusta esa música y no pensaba cambiarla de ninguna manera, ocasionando que su pareja le lance una fuerte advertencia: "¡O es tu auto o soy yo!".

Ante el ultimátum que le dio su enamorada, el joven con fastidio y al parecer, cansado por tener esas constantes discusiones dentro de su auto, le respondió de forma insólita y sorprendente: "Mira ahorita, voy a buscar un paradero para hacerte bajar, ¿ya?", haciendo que ella se quede sin decir más.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la actitud del joven por hacer respetar sus gustos musicales. Por otro lado, algunas mujeres manifestaron que nunca deberían hacer escoger a sus parejas entre sus autos y ellas, porque "siempre saldrán perdiendo".

"Nunca pongan a escoger entre el auto y nosotras... obvio elegirá al auto", "alerta, se está rebelando", "más vale buena música, que mal acompañado", "¿cómo es posible este suceso?", "te mereces una condecoración mundial por tu valentía", "no es bueno molestar cuando está manejando", "por un momento pensé que estaba llorando", "este muchacho me llena de orgullo", "ja, ja, ja, hay prioridades", "desde ese día no da señales de su existencia", "sigue así, no aflojes", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver a un joven pedir a su novia que baje del auto al estar cansado de sus constantes 'dramas' por sus gustos musicales.